Тактика мотоциклетных штурмов откладывается до следующего лета по погодным причинам.

Осенние дожди вынуждают российских оккупантов переходить с легкой техники (мотоциклов и колесных автомобилей) на гусеничную броню. Это отразится на темпах российского наступления, в особенности зимой, пишет в своем Телеграм военный обозреватель Александр Коваленко.

"Сезон дождей в зоне боевых действий будет вынуждать всё больше российских оккупантов переходить с лёгких транспортных средств на механизированную компоненту – гуснянку. На мотоциклах, электросамокатах и пешком, как летом, уже не поштурмуешь", – пишет он.

Коваленко подчеркивает, что переход на гусеничную технику происходит не только при проведении штурмовых действий, но и в вопросах логистики.

"Зимой ситуация не улучшится. Это всё говорит о том, что у российских оккупантов снизятся темпы наступления, на определённых участках они и вовсе впадут в стагнацию, а любая попытка их интенсифицировать, приведёт к росту потерь техники и личного состава", – констатирует аналитик.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, с начала 2025 года потери России на фронте составили около 100 тысяч человек убитыми. При этом масштабы продвижения остались такими же мизерными, как и в предыдущие годы. По данным аналитиков, в этом году соотношение потерь ВСУ и армии РФ составили как минимум 1 к 5, если не больше.

Также мы рассказывали, что самым проблемным участком фронта является вовсе не Покровск и Доброполье, к которым приковано всеобщее внимание, а Днепропетровская область. Там темпы продвижения РФ самые высокие за последние месяцы.

