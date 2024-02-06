Российские войска принялись использовать свои 70-летние танки Т-55 для прямых атак, всего несколько месяцев назад они бы не решились на это, но потери вынуждают.
Как пишет Forbes, этим давно устаревшим танкам не хватает поражающей силы, и броня их в самой толстой точке имеет толщину всего 200 миллиметров.
"Т-55 уязвим не только для тяжелых противотанковых средств, он также уязвим для пехотного оружия и для самых маленьких украинских дронов", - пишет издание.
Так что, используя свои самые старые и слабые танки при прямых атаках на украинские позиции, россияне очень рискуют, добавили в Forbes.
Отмечается, что накануне масштабного вторжения в Украину у России было до 3 тысяч действующих танков.
"По самым оптимистичным оценкам, российская промышленность произвела или извлекла из долговременного хранения 500 танков в 2022 году и еще 1500 в 2023 году. Темпы производства и извлечения из хранилищ, вероятно, слишком медленны, чтобы компенсировать все потери России в танках в Украине, особенно с учетом того, что в последние недели уровень потерь резко возрос", - говорится в публикации.
Судя по всему, в связи с этим войска РФ и вынуждены привлекать к атакам древние танки Т-55.
Потери России в Украине - данные ВСУ
Напомним, потери России в Украине за сутки увеличились более чем на 1 тысячу захватчиков и пересекли новую красную линию - теперь составляют более 390 тысяч человек.
Кроме того, в течение суток "минусовано" 35 боевых бронированных машин оккупантов, 17 танков, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны и 10 единиц спецтехники.