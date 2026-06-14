Россия ведет совсем не ту войну, на которую рассчитывала в 2022 году, – экс-посол США

Конфликт перерос в изнурительную войну.

Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, она рассчитывала на совершенно иную войну, чем та, которая продолжается сейчас. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Из-за стойкости украинной обороны Россия вынуждена вести совершенно иную войну, чем та, на которую рассчитывала в 2022 году. По сути, она превратилась в войну на истощение. И, на мой взгляд, в такой войне преимущество на стороне украинских защитников", – подчеркнул он.

Пайфер отметил, что главной проблемой для российских войск и одновременно преимуществом для ВСУ является то, что украинцы держат оборону на подготовленных позициях и им, в отличие от врага, не нужно наступать через открытую местность, чтобы захватывать новые территории.

Видео дня

В то же время за последний месяц Украина продемонстрировала способность перекрывать логистические маршруты врага, затруднять снабжение и наносить удары по российским линиям обеспечения.

"Мы видели это, например, на сухопутном коридоре между Мариуполем и Крымом. Подобная ситуация наблюдается и на Донбассе, где украинские силы уже наносят удары не только по российским подразделениям на передовой, но и по объектам в тылу, которые снабжают эти войска боеприпасами, техникой и другими ресурсами. На мой взгляд, это очень важный фактор", – отметил Пайфер.

Он выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин в конечном итоге столкнется с необходимостью выбора между финансированием войны и социальными расходами.

Соответственно, если ВСУ и в дальнейшем будут успешно противостоять врагу, а Запад усилит экономическое давление на Россию, это может изменить расчеты Кремля и в конечном итоге откроет путь к урегулированию, считает дипломат.

Украина переломила ход войны

Как пишет CNN, главный козырь России в войне – численное превосходство – начинает ослабевать. Военный набор в РФ в первом квартале этого года сократился на 20% по сравнению с 2025 годом, и есть признаки того, что он продолжает снижаться.

Аналитики говорят, что Москва прибегает к все более отчаянным мерам для укрепления своих сил, и Путину, вероятно, придется принимать еще более непопулярные решения в этом году, если он хочет продолжить вторжение в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: