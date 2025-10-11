По словам солдата, роль человека ничто не заменит.

Роботизированные системы никогда полностью не заменят человека на поле боя. Такое мнение высказал старший мастер цеха ремонта средств электронной поддержки, солдат Михаил Голубцов в эфире "Киев24".

"Роль человека, особенно на поле боя, никогда ничто не заменит", - считает военный.

По его словам, в сфере средств электронной поддержки пока не используется искусственный интеллект и планов по его внедрению пока нет.

"Пока таких мыслей нет, но все равно, когда операторы работают с нашими средствами, там в принципе есть что-то типа искусственного интеллекта, ведь там компьютер делает всю трансляцию данных в формат, который человек может воспринять, поделиться им и сделать какие-то выводы. Хорошие операторы, например, просто по параболе сигнала, которая идет от дрона, могут определить, что это БпЛА", - объяснил Голубцов.

Дроны во время войны в Украине - последние новости

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, на каком расстоянии оккупанты могут управлять "шахедами". По его словам, этот дрон может атаковать большие цели, но с небольшими скоростями.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что управляемыми "шахеды" могут быть только на расстоянии до 150 км. Враг сейчас активно развивает стационарные пусковые площадки вокруг Украины и на ВОТ, поскольку им нужна качественная система запуска с возможностью получать связь и наносить удары. Впрочем, только на расстоянии до 150 км", - отметил эксперт.

В то же время Forbes писал, что украинские дальнобойные FPV наводят ужас на оккупантов в тылу. Как отметило издание, такие дроны поражают цели за десятки километров и не оставляют оккупантам безопасного пространства.

Кроме того, при наличии хорошей разведки и планирования фиксированные FPV-дроны могут пробивать тыл врага, делая опасными ракетные и артиллерийские логистические узлы и съемные позиции ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: