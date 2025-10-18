Сухо и тепло будет только на юго-востоке.

С сегодняшнего дня погода в Украине начнет ухудшатся. Первыми это почувствуют жители западных областей, где пройдут дожди и похолодает. На остальной территории еще сохранится относительное тепло, хотя осадки пройдут в большинстве областей. Сухо будет только на юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет холодно, ветрено и мокро. Температура тут ожидается +9°...+11°, только на Закарпатье - до +13°. повсеместно пройдут дожди.

На севере Ураины тоже задождит, но температура останется на уровне +11°...+13°.

Видео дня

На востоке Украины существенные осадки ожидаются только в Харьковской области, а в Донецкой и Луганской будет сухо. Температура днем тут повысится до +13°...+15°.

В большинстве центральных областях сегодня также будет дождить, только на Днепропетровщине останется преимущественно сухая погода. Температура днем от +11° до +13°.

Жителей южных областей сегодня ждет облачная погода с прояснениями. В Запорожской области будет сухо, а на остальной территории задождит, в Одесской области осадки будут интенсивные. Столбики термометров покажут +11°...+13°, в Крыму - до +15°.

18 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

18 октября - апостола Луки. По приметам, если утром туман, то будет дождь или снег.

Вас также могут заинтересовать новости: