Сейчас затруднено обеспечение южной группировки войск РФ.

На территории временно оккупированного Крыма в четверг, 21 августа, украинские военные поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили в Силах специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины.

"Нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму! Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами", - рассказали украинские военные.

Сейчас, по данным ССО, в результате специальных действий украинцев затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

ВСУ бьют по военным поездам РФ

Напомним, 31 мая на территории временно оккупированного Запорожья в результате взрыва был уничтожен военный поезд российских захватчиков. Это произошло на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Акимовка Мелитопольского района. Эшелон двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

Недавно также ВСУ минуснули вражеский эшелон в Запорожье. Благодаря FPV-дронам батальона "РОНИНЫ" 65 отдельная механизированная бригада ВСУ "Великий Луг" враг остался без топлива и без железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком, где украинские защитники сожгли российский эшелон с горючим. По словам украинских военных, в то время железнодорожное сообщение было прервано, это серьезный удар по обеспечению российских войск.

