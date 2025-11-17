По его словам, чтобы сделать так называемое оперативное окружение, иногда нужно просто занять одну позицию.

Покровск сейчас играет роль "спичечного коробка" для россиян, где мы их уничтожаем и не даем выйти на оперативное пространство. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Украинского радио".

"Война изменилась радикально. Характер боевых действий сейчас в российско-украинской войне и характер боевых действий год назад - это абсолютно разный характер боевых действий. Если год назад наши военные боялись, и это естественно, быть на "нуле", то сейчас труднее до того "нуля" добраться и с того нуля выйти или доставить провизию, или эвакуировать раненых. Мы говорим о том, что есть позиции", - отметил он.

По словам эксперта, когда мы говорим об окружении, то это не о физическом окружении, что нарыли окопы, протянули колючую проволоку, как в фильмах о Первой мировой войне.

Жмайло подчеркнул, чтобы сделать так называемое оперативное окружение, иногда нужно просто занять одну позицию. Он пояснил:

"Наша проблема заключается в том, что у нас недостаточно людей именно в пехотных подразделениях. И мы пытаемся это компенсировать именно наземными роботизированными комплексами и дронами, для того, чтобы осуществлять этот эффективный контроль. Но не могут 3-4 человека эффективно держать полосу в 1-1,5 километра до следующего, например, опорного пункта, на котором 30 человек, которые так же пытаются поднимать дроны и контролировать территорию вокруг".

Поэтому, как отметил эксперт, происходит взаимная инфильтрация, то есть россияне пробегают между нашими позициями, и мы делаем то же самое, как, например, когда в Покровск зашли наши спецподразделения.

Он рассказал, что мы держимся за города, потому что это места большого скопления личного состава противника на очень ограниченной территории.

"Покровск у нас сейчас играет роль спичечного коробка для россиян, где мы их перемалываем и не даем выйти на оперативное пространство. Потому что мы помним, как, например, после Авдеевки, как после Угледара россияне расползались по полям и очень-очень было их трудно остановить. Поэтому сейчас есть такой характер войны, и это очень и очень огромный вызов - что для нас, что для россиян. Война происходит, мягко говоря, очень и очень маневренно", - рассказал Жмайло.

В то же время, он подчеркнул, что россияне нас превосходят числом. На том же Покровском направлении российских оккупантов 170 тысяч, а непосредственно в штурме города задействовано 12 тысяч. Мы смогли выставили примерно 30 тысяч против 170.

"Год назад россияне продвигались со скоростью 35-45 квадратных километров. На один километр у них приходилось 16 потерь человек личного состава. Сейчас этот показатель составляет 10-15 километров и на один квадратный километр у них погибает примерно 40-60 бойцов. На 10 километров - от 400, то есть от батальона до бригады. Потери у них растут и каждый метр украинской земли становится намного дороже", - резюмировал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска пытаются завершить окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде.

В их отчете говорится, что недавние действия российских войск свидетельствуют о том, что они предоставляют приоритет усилиям по завершению окружения, стремясь физически перерезать украинские наземные линии связи, которые обеспечивают бойцов в Покровске и Мирнограде.

