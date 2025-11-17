По словам командира 68-й ОЕБр, туман очень помогает российским оккупантам в городе.

Российские захватчики до сих пор пытаются обойти Покровск с флангов. В частности с юго-запада идут бои со стороны Дачного и Котлиного, а с северо-востока бои продолжаются со стороны Родинского и Красного Лимана. Об этом заявил командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь в эфире "Эспрессо".

"В Покровске ситуация постоянно меняется буквально каждый час. Противник пробует закрепляться в многоэтажках преимущественно южного района города. Мы всеми силами нарушаем эти вражеские планы, но погодные условия вносят свои коррективы - есть плюсы и минусы как для нас, так и для оккупантов", - подчеркнул военный.

По его словам, туманы очень помогают российским захватчикам, ведь тогда украинские военные не могут полноценно проводить аэроразведку, поэтому приходится выявлять оккупантов на слух, когда они приближаются.

В то же время Гусь добавил, что для других украинских подразделений такие погодные условия дают возможность спокойнее проводить ротации, подвозить БК и еду.

"В городе количество врага исчисляется сотнями, доступа к точным цифрам я не имею. Кроме того, противник до сих пор пытается обойти Покровск с флангов: с юго-запада - идут бои со стороны Дачного и Котлиного, по железной дороге, которая тянется к городу с того направления, а также с северо-востока продолжаются тяжелые бои - со стороны Родинского, Красного Лимана", - добавил командир.

Военный отметил, что захватчики продвигаются и в самом городе, не прибегая к тактике классических зачисток, к примеру, квартальных.

"Они продолжают перебегать от укрытия к укрытию, накапливаться на определенных точках, где мы по ним и отрабатываем", - подытожил Гусь.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее CNN писало, что россияне на квадроциклах штурмуют Покровск, как в фильмах об Апокалипсисе. В частности некоторые военные едут на мотоциклах и мопедах, другие стоят на задней части старого пикапа.

"Как и Бахмут, Покровск почти полностью разрушен, и его стратегическое значение сейчас значительно уменьшилось. Но, как и Бахмут раньше, Покровск также стал символом сопротивления Украины", - подчеркнули в CNN.

В то же время начальник отделения коммуникаций 155 ОМБр Артем Прибыльнов сообщил, что ВСУ хотят не пустить врага к важной трассе. По его словам, враг продвигается небольшими группами, но давление не снижает.

"Сейчас по всему городу идут бои для того, чтобы уничтожить врага, не дать ему закрепиться, не дать ему передвигаться, не дать ему выйти на Мирноградскую трассу, таким образом перерезав ее. То есть сейчас окружения Покровска нет, а Покровская агломерация стоит. Все воины крепко держатся", - пояснил Прибыльнов.

