Вдвоём 60 дней держали позицию: бойцы 'Магуры' рассказали, как выжили в ловушке под дронами

Украинских воинов не могли заменить, но, ожидая ротации, они не сдали свои позиции.

Двое воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" с позывными "Чак" и "Сич" шестьдесят дней самостоятельно удерживали позицию на Северо-Слобожанском направлении. После прямого попадания вражеского дрона защитники оказались заблокированными под завалами блиндажа, где провели четыре суток без связи и воды. Об этой невероятной истории выживания сообщила пресс-служба 47 ОМБр в Telegram.

Ситуация на этом участке фронта была критической, а погода не позволяла провести безопасную ротацию. Враг постоянно атаковал с воздуха, и именно во время очередного налета российский FPV-дрон попал в блиндаж, где находились "Чак" и "Сич". Удар был такой силы, что вход полностью засыпало землей и обломками конструкций, рассказали бойцы.

Три суток мужчины считались пропавшими без вести. Командование пыталось найти их с помощью беспилотников с громкоговорителями. Операторы сбрасывали пакеты с продуктами в зону обстрела, однако ответа не получали. Когда другая группа пехотинцев заходила на соседнюю позицию, командир приказал им проверить заваленный блиндаж и вдруг из глубины раздался крик.

"Услышал знакомый голос, и я крикнул "Слава Украине", – вспоминает момент своего спасения боец с позывным "Сич".

Условия в замкнутом пространстве были катастрофическими. Не хватало воздуха, у защитников остался лишь один пакет с едой на двоих. Самым тяжелым испытанием стало отсутствие воды. Бойцы вынуждены были пойти на крайние меры, чтобы не умереть от обезвоживания.

"Два дня пили свою мочу..." – кратко говорит "Чак", описывая ужасы четырехдневного заключения под землей.

"Сич" подробно вспоминает момент атаки, которая отрезала их от мира:

"Прилетел FPV или дрон. Сначала один разбил люк. Командиру сообщили, что по нам прилетел, по люку. Говорят: "Залезайте". Они еще немного побили, но он держался. Ночь переночевали, мы второй вход тоже прикрывали немного мешками. Я не знаю, стреляли ли они, наверное, этот люк подняло, те мешки свалило. Меня отбросило назад. Я побратима сбил".

Сразу после эвакуации с передовой бойцов доставили в стабилизационный пункт бригады. Медики провели первичный осмотр и оказали необходимую помощь после длительного голодания и обезвоживания. Затем в госпитале состояние воинов стабилизировали.

Сейчас "Чак" и "Сич" находятся на реабилитации. Впереди длительное восстановление, но главное – они выстояли.

Что сейчас происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о росте активности оккупантов на фронте вследствие улучшения погодных условий. Во время оперативного совещания генерал дал задание сосредоточиться на укреплении фортификационных сооружений, развитии систем противодействия дронам РФ и подготовке населенных пунктов к обороне.

Военный эксперт Павел Нарожный заявил о значительном росте потерь российских войск на фронте. Несмотря на попытки активнее наступать, оккупанты не достигли заметного продвижения. ВСУ удалось нанести существенные потери противнику, вероятно, используя дроны или другие средства поражения.

Также стало известно о неудачной попытке оккупантов РФ использовать густой туман для прорыва фронта на юге. Военный эксперт Иван Ступак сказал, что оккупанты стремились повторить успех ноября 2025 года, когда они воспользовались густым туманом для захвата украинских позиций. Однако на этот раз их план не удался.

