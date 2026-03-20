Украинские военные за 48 часов уничтожили роту оккупантов на Покровском направлении

Командование противника бросило на штурм значительные ресурсы.

Украинские военные из рядов третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" вместе со смежными подразделениями отразили штурм российских оккупационных войск на Покровском направлении.

Об этом сообщается на странице бригады "Спартан" в Facebook. За 48 часов работы на направлении бойцы сумели уничтожить роту оккупантов.

"Российское оккупационное командование бросило значительные силы на штурм на Покровском направлении. Оккупанты рассчитывали воспользоваться дождливой погодой. Вражеские пехотинцы пытались продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах", – рассказывают военные.

Видео дня

Однако украинские защитники остановили вражеское наступление. Противник понес значительные потери: 120 штурмовиков уничтожено, еще 6 – ранено.

Также россияне потеряли технику. По данным бригады "Спартан", речь идет о 7 квадроциклах, 4 мотоциклах и 3 автомобилях.

Война в Украине – ситуация на фронте

Спецподразделение беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожило под Покровском Донецкой области шесть российских систем залпового огня "Град". Спикер НГУ Руслан Музычук добавил, что одна батарея "Градов" способна накрыть площадь до нескольких гектаров за секунды. Враг может выпустить 240 снарядов за один залп.

Тем временем оккупанты активно пополняют потери в личном составе и технике. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что с баз Восточного военного округа РФ планируется перебросить более 250 единиц боевой техники на временно оккупированные территории Донецкой области.

