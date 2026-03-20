На фронте потери у оккупантов растут в разы: эксперт объяснил, в чем причина

С улучшением погоды российские оккупанты активизировали свои действия на фронте, но это приводит к увеличению потерь в их рядах.

Российские захватчики пытаются активнее продвигаться вперед, но значительного продвижения на передовой не имеют. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, с чем связано увеличение потерь в рядах российских захватчиков на фронте в последние дни.

"Я бы не сказал, что это уже весенняя кампания. Я бы сказал, что это активизация благодаря хорошей погоде. У нас еще впереди апрель. Может быть сезон дождей, когда (земля) снова размягчится. У нас немного подсохло, и враг пошел в атаку. Увеличилось количество боестолкновений, там 187 по вчерашнему сводке. Это нельзя назвать рекордом. Мы видели 250 и 270 боевых столкновений. Но количество людей, которых они сейчас отправляют вперед, значительно увеличилось. И благодаря этому у них кратно растет количество уничтоженного личного состава", - сказал Нарожный.

Значительного продвижения у врага нет

Эксперт добавил, что попытки оккупантов воспользоваться туманом для атаки являются классической тактикой. Становится сложно применять дроны. В периоды туманов россияне предпринимают попытки скопиться, прорваться, зайти на какие-то позиции и закрепиться.

По его мнению, Силам обороны удалось нанести потери оккупантам, поскольку удалось использовать дроны или другие средства поражения.

"Могут быть и минные поля. Может работать и артиллерия очень плотно и очень хорошо в такую погоду. Но ни на одном участке фронта во время этих туманов какого-либо значительного продвижения у врага нет. Может, речь идет где-то о каком-то тактическом продвижении, но даже не о километрах потерь", – отметил Нарожный.

Покровск и Константиновка – самые горячие участки фронта

Вместе с тем он добавил, что враг перенес основной фокус внимания на Донбасс.

"Если раньше самым горячим участком было Гуляйполе и Александровское направление. то сейчас самым горячим участком, как и раньше, остается Покровск, к которому добавилась Константиновка. То есть это направление активизации, если не говорить о начале весенне-летней кампании", – подчеркнул Нарожный.

Зачем россияне в этом году хотят призвать в армию еще 409 тыс. человек

"Это означает, что у врага нет какой-то новой, категорически иной, качественной стратегии. 409 тысяч – это примерно те же 30 с лишним тысяч, которых они и сейчас мобилизуют. Это не перекрывает их потери. Их потери – это обычно 35-40 тысяч", – сказал Нарожный.

Он отметил, что ответ Украины на такую тактику России заключается в том, чтобы эффективно уничтожать личный состав врага в большем количестве, чем это происходит сейчас, уничтожать российскую технику, и самое главное – уничтожать в тылу российскую экономику и объекты военно-промышленного комплекса. Предпринимаются планомерные соответствующие небольшие шаги.

Как сообщал УНИАН, с начала 2026 года украинские Силы обороныизменили тактику ударов и создают для России все более серьезные проблемы на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

Силы обороны Украины прибегли к новой тактике по уничтожению тыловой логистики, укрытий и пилотов российских дронов на Лиманском направлении. Это позволяет постепенно возвращать часть оккупированных земель.

