Дела Путина в Украине крайне плохи, но недостаточно, чтобы заставить его отступить, - WSJ

Это лето покажет, сможет ли Украина превратить небольшое преимущество в стратегический переломный момент.

Война России в Украине в последние месяцы складывается крайне неудачно - украинские вооруженные силы практически парализовали значительно превосходящую по численности российскую армию, получив тактическое и технологическое преимущество. И, как пишет The Wall Street Journal, этим летом станет ясно, сможет ли Украина превратить это незначительное преимущество в стратегический поворотный момент.

В то же время многие аналитики предупреждают, что пока рано говорить о том, что война достигла переломного момента.

"Дела России идут плохо, но недостаточно плохо, чтобы заставить Владимира Путина действовать. И пока он не демонстрирует никаких признаков отказа от своего стремления подчинить Украину", - пишет WSJ.

Как отмечает военный аналитик Франц-Штефан Гади, Украина, безусловно, находится в более сильной позиции, чем многие ожидали. Но война предполагает циклы адаптации, и вопрос в том, сможет ли Россия найти ответы на улучшения в Украине. "На данном этапе войны мы можем с уверенностью смотреть только на несколько недель вперед", - говорит он.

Украина замедляет продвижение России

Продвижение России в этом году пока самое медленное за два года, при этом потери, по оценкам аналитиков, составляют до 35 000 убитых или раненых солдат в месяц.

Украинские бригады научились лучше противостоять российской тактике проникновения, на которую Россия полагалась в прошлом году. Украинские бойцы выслеживают вражеских солдат, которые проскальзывают мимо позиций пехоты, с помощью беспилотников и групп зачистки, заявил научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Некоторые украинские подразделения оттачивают новые контрнаступательные тактики, сочетающие беспилотники и пехоту. Хроническая нехватка людских ресурсов в Украине ограничивает ее возможности локальными успехами, а не крупными прорывами. Однако, в отличие от 2025 года, когда Украина почти повсюду находилась в обороне, некоторые участки 600-мильной линии фронта теперь оспариваются в обоих направлениях.

Украина улучшила свои возможности в использовании беспилотников средней дальности

Успехи Украины в использовании беспилотников средней дальности, примерно в 20-200 милях от линии фронта, пожалуй, являются самым большим изменением этой весной, пишет WSJ.

Украина развертывает все больший флот беспилотников средней дальности, таких как модели Hornet и FP-2, которые наносят удары по российским группам управления беспилотниками, логистическим объектам, командным пунктам, системам ПВО, складам и другим целям в тылу. Это затрудняет поддержку Россией операций на передовой.

Тем временем Украина улучшила свои меры противодействия российским беспилотникам средней дальности, создав многоуровневую систему радаров, средств радиоэлектронной борьбы и групп перехвата. "России становится все труднее наносить удары на такой дистанции", – сказал Ли.

Российские войска тоже испытывают нехватку кадров

С конца 2025 года число убитых или тяжелораненых россиян сравнялось с количеством новобранцев в России, поэтому численность десантных сил больше не растет, сказал Гади.

Стоимость вербовки людей с высокими бонусами за подписание контракта оказывает давление на российские финансы. Но война против Ирана под руководством США несколько ослабила это давление.

"Пока что поток людей, готовых к вербовке за деньги, продолжается", – сказал директор Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев.

Украина наносит удары все глубже

Ущерб нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам частично компенсировал доходы от роста цен на нефть, но не нивелировал их. По данным Международного энергетического агентства, в марте и апреле Россия получила значительно более высокие доходы от экспорта нефти.

В то же время в России, несмотря на растущее осознание того, что война – это болото, нет никаких признаков того, что Путин смягчает свои военные цели.

"Умная, рациональная версия Путина" могла бы рассчитать, что лучше урегулировать конфликт в этом году, добиваясь максимальных уступок от президента Трампа – таких как отмена американских санкций и признание Америкой аннексии Крыма Россией – до промежуточных выборов в США, сказал Габуев.

"Проблема в том, что Россией руководит упрямый человек, который, похоже, до сих пор верит, что Украина падет. Из-за этого война, вероятно, продолжится", - говорит он.

Война в Украине - прогнозы

Ранее немецкий историк Маттиас Уль заявил, что быстрого окончания войны в Украине ожидать не стоит. Эксперт отметил, что существует множество исторических примеров, когда войны затягивались на годы, несмотря на истощение и признаки мира, потому что обе стороны верили в неминуемую победу.

Тем временем некоторые западные наблюдатели и военные аналитики считают, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть уже близко – и промежуточные выборы в США могут сыграть ключевую роль в завершении войны.

