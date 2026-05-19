Европейские Альпы скрывают огромные запасы дешевого водорода, - новое исследование

Земля сама по себе производит большие объемы водорода.

Европейские горы могут скрывать огромные залежи водорода. При этом эрозия горных пород играет решающую роль в образовании и накоплении природного водорода под горными хребтами, пишет Interesting Engineering.

Новое международное исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, показывает, что Пиренеи и Альпы могут стать ключевыми целями для разведки природного водорода.

Ученые считают, что геологические силы, сформировавшие самые величественные горные хребты Европы, скрывают огромный запас водорода. Исследователи рассматривают недра горных хребтов в качестве перспективных источников.

Глубоко залегающие, богатые железом породы мантии выталкивались к поверхности на протяжении миллионов лет в результате сначала разрыва, а затем столкновения тектонических плит. При взаимодействии этих пород с водой при определенных температурах происходит химический процесс, называемый серпентинизацией, в результате которого выделяется водород, способный накапливаться в пористых горных породах.

Этот природный ресурс может позволить избежать высоких затрат и загрязнения окружающей среды, связанных с производством водорода в настоящее время. В свою очередь, он может предложить перспективный путь для питания транспортных средств и декарбонизации тяжелой промышленности.

"Нам уже известно, что Земля производит большие объемы водорода, и в Мали, например, ведется локальная добыча. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, можно ли обнаружить крупные месторождения водорода, поскольку, как и в случае с нефтяными системами, должны быть соблюдены очень специфические условия, и все ключевые элементы должны быть на месте в нужное время", – пояснил Франк Зваан, ведущий автор исследования.

Ученые также обнаружили, что эрозия выступает в качестве тонкого регулятора естественного производства водорода. Хотя умеренная эрозия способствует поднятию мантийных пород, улучшая условия для химических реакций, генерирующих водород, природа может быть и слишком агрессивной. Чрезмерно быстрая или интенсивная эрозия может иметь обратный эффект, разрушая коллекторские породы и нарушая необходимые температурные условия.

Кроме того, моделирование показало, что древняя геологическая история региона играет роль в определении его конечного водородного потенциала. В частности, продолжительность фаз тектонического растяжения, происходивших задолго до образования гор, оказывает существенное влияние на этот результат.

При сравнении различных горных хребтов исследователи продемонстрировали, что водородный потенциал значительно различается в зависимости от горного массива. Среди рассмотренных сценариев Пиренеи оказались весьма благоприятными, Альпы также показали интересный потенциал, в то время как Бетическая Кордильера в Испании оказалась менее перспективной.

