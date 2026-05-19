'Путин всегда может решиться': Тимочко высказался об угрозе со стороны Беларуси

По словам военного, Беларусь не является той страной, которую можно использовать в качестве мощного плацдарма для наступления.

Попытки России втянуть Беларусь в войну - не более чем шантаж, особенно с момента снятия санкций США с страны. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Мы же понимаем, какой поток крайне необходимых материалов для России хлынул туда. Я имею в виду не только сырье, но и поток готовой продукции. Это факт. И Путин прекрасно осознает: если активизация боевых действий с этого направления будет в сторону Украины или стран НАТО, то автоматически произойдет закрытие всех возможных каналов и путей. Это однозначно, и он это осознает. С другой стороны, надувание щек и попытки прикрыть эти каналы, мол, если вы нас там затронете или ограничите, то мы тогда уже ого-го как… - это будет звучать", - предупредил он.

По его словам, географически и климатически Беларусь не является той страной, которая может использоваться как мощный плацдарм для наступления. Тимочко считает, что такое государство может держать оборону, ведь там очень лесистая и болотистая местность.

"Но стратегической глубины у них нет. Если не ошибаюсь, то с севера на юг там до 600 км. То есть все мы понимаем, что это в современных реалиях, когда мы на 500-600 км уже сотнями дронов за день поражаем Россию, а там точно лучшая система ПВО, чем в Беларуси. Тем более что белорусский народ все-таки помнит кровавую расправу над ним со стороны Лукашенко. Поэтому вопрос - готов ли он их вооружать? Тем не менее, диверсионные, провокационные действия они, конечно, могут совершать. И они будут их совершать, как они и совершали", - отметил военный.

Тимочко напомнил о миграционных кризисах, которые Беларусь пыталась создать с Польшей и странами Балтии. Кроме того, по его словам, на территории страны находятся российские военные подразделения, которые могут пытаться вести диверсионную работу.

"Понимаем, что в Беларуси расположено определенное оборудование для управления или наведения дронов, которые запускает Россия. Там какая-то разведка работает. Знаем, что Россия сейчас использует Беларусь для дополнительного создания определенных военно-промышленных объектов для поставок в российскую армию. И нефтью торгуют в обе стороны, и белорусскую нефтеперерабатывающую отрасль Россия использует в полную силу. Но все это будет происходить до того момента, пока Беларусь не начнет реально демонстрировать готовность к агрессии. Сейчас уже никто не будет ждать", - подчеркнул военный.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что если Беларусь начнет концентрировать свои силы и готовиться к удару, как это делала Россия, то все понимают, что это будут, вероятно, превентивные удары.

"И это понимают Лукашенко и Путин. Смогут ли они на это решиться? Зная Путина, он всегда может решиться", - подытожил Тимочко.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко рассказал, что ждет Беларусь в случае атаки на наше государство. По его словам, белорусы понимают, что если произойдет удар с территории Беларуси, то будет и ответный удар.

"Они понимают, что сейчас ситуация не на их стороне… По районам, которые могут быть использованы для ударов по Украине, долетит на 100%", - предупредил Рыженко.

В то же время майор в отставке Алексей Гетьман ответил, есть ли у Беларуси силы и средства для полномасштабного нападения на Украину. Он отметил, что президент России Владимир Путин "давит" в этом вопросе, поэтому это ситуация "цугцванг".

"Для него (Лукашенко - УНИАН) любое решение, которое он должен принять, является плохим. Начать войну против нас - он будет убит нами... Не начать - есть полоний, "Новичок" в России. Путин ему это простить не будет. Какой выход? Тянуть время", - подчеркнул Гетьман.

