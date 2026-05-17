Война в Украине будет длиться еще очень долго: немецкий эксперт сделал мрачный прогноз

Эксперт утверждает, что Россия все еще способна вести войну благодаря своим ресурсам.

Быстрого окончания войны в Украине ожидать не стоит, конфликт продлится еще очень долго, и может перейти в "бесконечную войну дронов". Такой прогноз озвучил эксперт по России и историк Маттиас Уль, пишет Bild.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", – сказал он.

Эксперт отметил, что существует множество исторических примеров, когда войны затягивались на годы, несмотря на истощение и признаки мира, потому что обе стороны верили в неминуемую победу. По его словам, в войне России в Украине также одна из сторон может "слишком поздно понять, что конец близок".

"В настоящее время, похоже, нет эффективных контрмер против подавляющей мощи беспилотников. Сначала их нужно будет уничтожить на поле боя, прежде чем станет возможным еще одно успешное наступление. Из-за высоких затрат жизнеспособными вариантами останутся только лазеры или пулеметы", – сказал Уль.

Хотя существуют экономические проблемы и санкции, системного коллапса, которого ожидал Запад, не произошло.

Эксперт также считает, что в случае потенциального сокращения числа добровольцев, которых заманивают крупными суммами денег, Москва будет использовать другие средства для вербовки персонала на фронт. Возможна дальнейшая частичная мобилизация или даже преобразование "военной специальной операции" в "антитеррористическую операцию".

При этом, по его мнению, Украина находится в невыгодном положении с точки зрения людских ресурсов, и "нехватка солдат, и особенно пехоты, скорее всего, станет серьезной проблемой".

Эксперт отмечает, что в настоящее время Киеву не хватает личного состава для более масштабных наступлений, и страна по-прежнему зависит от западного оружия и разведки.

"Вероятно, ситуация еще больше обострится. Последней мерой, скорее всего, станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от обязательной военной службы", - говорит он.

Когда закончится война - прогнозы

Некоторые западные наблюдатели и военные аналитики считают, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть уже близко – и промежуточные выборы в США могут сыграть ключевую роль в завершении войны.

Также недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что российско-украинская война якобы приближается к завершению. Впрочем, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, не следует доверять заявлениям Путина о "мире", ведь тот слишком часто "использует обман и маневры, которые спровоцированы внутренними сложностями".

При этом FT пишет, что Путин может рассматривать гораздо более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы.

