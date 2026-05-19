Си Цзиньпин заявил Трампу, что Путин может 'пожалеть' о вторжении в Украину, - FT

Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом.

Глава Китая Си Цзиньпин в Пекине сказал Дональду Трампу, что российский лидер Владимир Путин может в конечном итоге "пожалеть" о вторжении в Украину, пишет Financial Times. По данным источников издания, Си сделал это заявление в ходе широких переговоров, во время которых затрагивался вопрос об Украине.

При этом комментарии Си Цзиньпина о решении Путина начать полномасштабное вторжение, по всей видимости, были более резкими, чем раньше.

"Один из источников, знакомый с ходом встреч Си с бывшим президентом Джо Байденом, сообщил, что, хотя лидеры проводили "откровенные и прямые" беседы по поводу России и Украины, Си не высказывал своего мнения о Путине и войне", - отмечает FT.

В воскресенье администрация Трампа опубликовала информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не было упоминания о разговорах о Путине или войне на Украине.

Также, по данным источников, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом, заявив, что их интересы совпадают.

Комментарий Си Цзиньпина о Путине прозвучал на фоне того, как война России против Украины после четырех лет зашла в тупик, особенно с учетом того, что Киев стал более эффективно использовать удары беспилотников для нападения на российские войска и цели.

Китай и война в Украине

Ранее СМИ сообщали, что Путин посетит Китай 20 мая – всего через несколько дней после саммита Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине. По информации South China Morning Post, визит российского лидера продлится один день и рассматривается как часть регулярных контактов между двумя странами.

При этом китайская сторона не уточнила, будет ли отдельно подниматься тема войны в Украине, несмотря на ожидания Кремля и международное внимание к переговорам.

