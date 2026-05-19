19 мая есть интересные профессиональные и церковные праздники.

Девятнадцатый день мая примечателен профессиональным событием, которое отмечается во всех государственных больницах. Народный праздник сегодня советует провести простой ритуал для оздоровления, а также содержит несколько бытовых запретов.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю православные украинцы чествуют преподобного Иоанна Готфского, который построил монастырь в Крыму. Молитвы святому помогают верующим исцелить тяжелые хронические болезни.

По старому стилю то, какой сегодня церковный праздник, считается по-другому. У последователей юлианского календаря наступит день памяти игумена Иона Почаевского, у которого просят увеличить урожай гороха и защитить семью от недоброжелателей.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране в эту дату наступает День семейного врача. В честь него стоит поздравить медиков, которые первыми узнают обо всех наших проблемах со здоровьем. Такие профессионалы должны применять индивидуальный подход к лечению, учитывая предыдущие жалобы пациента и его наследственность.

Какой сегодня праздник в мире

19 мая на планете празднуется необычное событие - День динозавров. Этот праздник объединяет всех людей, которые увлекаются этими древними существами, а также ученых и археологов. Отметить его можно путем посещения палеонтологического музея или просмотра научной передачи.

Есть и иные всемирные праздники сегодня - День борьбы с гепатитом, День блокнота, День знаний о болезнях кишечника, День июньского солнца и День кубика Рубика.

Какой сегодня праздник в народе

Нередко в эту дату шел дождь, чему крестьяне радовались, ведь он увлажнит землю и польет растения. Счастливым знаком считалось намокнуть под осадками - такой человек оздоровится. Ещё про это число есть следующие погодные приметы:

крупная роса на траве предвещает отличный урожай огурцов;

если среди дня закрылись одуванчики, то приближается дождь;

утренний туман сулит потепление.

У наших предков в народный праздник сегодня в Украине было принято сеять огурцы и собирать лекарственные травы. Удачным 19 мая считается для рукоделия.

Что нельзя делать сегодня

Давние верования предупреждают, что не стоит никому одалживать соль и хлеб, иначе вместе с ними отдадите собственное счастье. Запрещается лениться и нарушать обещания. Также несчастливый сегодня праздник для стрижки - новая прическа принесет лишь разочарование.

