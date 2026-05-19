РФ атаковала Харьков и пригород: повреждены десятки домов, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты дважды нанесли удары по Харькову, в городе значительные разрушения, есть раненые, также под завалами может находиться человек.

Около полуночи мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому и Новобаварскому районам. Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.

Уже утром Россия нанесла новые удары с помощью дронов по Новобаварскому району.

Терехов сообщил, что в результате атаки есть трое пострадавших, повреждены 25 частных домов и одно многоэтажное здание. Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами.

Как уточнил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате вражеского удара БПЛА в Новобаварском районе пострадали 47-летний мужчина, 50-летняя и 73-летняя женщины. Мужчина получил ранения осколками стекла, а женщины перенесли острую стрессовую реакцию.

Также, по данным ГСЧС, в с. Покотиловка Харьковского района в результате удара БПЛА погибла 69-летняя женщина, еще трое человек пострадали, из них один ребенок.

Ночью 18 мая Россия атаковала Одессу большим количеством ударных дронов – в городе разрушены и повреждены более двух десятков жилых домов, пострадали двое гражданских – 59-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Также россияне нанесли удар по Днепру ракетами и дронами. Известно о почти двух десятках раненых, среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

OSINT-аналитик Клеман Молен прогнозирует, что май может стать новым пиком российских ударов. Он отметил, что россияне в этом месяце, скорее всего, осуществят более 7000 запусков ударных дронов.

