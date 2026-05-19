19 мая магнитная буря на Земле станет еще сильнее (график)

Сегодня ожидается шторм уровня G2.

С понедельника, 18 мая, на Земле началась магнитная буря, которая сегодня только усилится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, в течение 15 и 16 мая на Солнце произошло сразу три выброса корональной маассы. Большая их часть направлена в сторону от Земли, однако касательный удар все же произойдет.

По прогнозу ученых, первый выброс пройдет мимо нашей планеты, а два других вызовут магнитные бури.

Ожидается, что сегондя магнитная буря достигент уровня G2, а в среду вновь снизится до G1.

Магнитные бури G1 и G2 - что важно знать

Магнитные бури уровней G1 и G2 считаются слабыми и умеренными, однако они могут влиять на самочувствие людей и работу техники. Во время таких геомагнитных возмущений метеозависимые люди нередко жалуются на головную боль, усталость, перепады давления, раздражительность и нарушения сна. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты советуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, избегать стрессов, соблюдать питьевой режим и не перегружать организм. Также рекомендуется уменьшить употребление кофе и алкоголя. Кроме того, бури уровня G2 иногда способны вызывать незначительные помехи в работе спутниковой связи и навигационных систем.

