По информации Ивана Ступака, в город уже попадают не ДРГ, а регулярные войска РФ. А одна из важных дорог перешла под контроль россиян.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак видит угрожающую ситуацию для Покровска. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Из того, что известно, это уже не диверсионные группы, это регулярные вооруженные силы Российской Федерации. Они уже присутствуют в Покровске определенный период времени в разном масштабе, с разной эффективностью и успехом. Но они присутствуют. Если открываем проект DeepState, он показывает, к сожалению, не очень приятную ситуацию, когда одна из дорог, которая ведет в город Покровск, - там она удваивается, - но одна из дорог уже под физическим контролем Российской Федерации", - отметил он.

Эксперт говорит, что Силам обороны Украины возможно придется оставить свои позиции.

"Карман вокруг Покровска уже 10 км. Как по мне, это очень критический показатель. И к сожалению, это означает, что придется, это мое субъективное предположение, рассматривать вопрос об оставлении города Покровск. Или по крайней мере, оставить те позиции, которые сейчас находятся под контролем наших военных, чтобы не попасть в окружение", - сказал Ступак.

Как сообщал УНИАН, вчера 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщил, что оборону Покровска подкрепили дополнительными силами и средствами.

Как сообщили в корпусе, на днях вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска. Россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города в районе железнодорожного вокзала. Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила и ликвидировала оккупантов, которые в этот момент скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала.

Специальные группы осуществляют скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город, информировали военные.

В общем, как сообщалось, в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений. Враг существенно увеличил количество ударов КАБами по украинской логистике.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что россияне рассчитывали быстро захватить Покровск еще год назад, но операция превратилась в "позорную мясорубку" для российской оккупационной армии, потерю боеспособности нескольких ее батальонов. И при этом обернулся еще и ослаблением других направлений, из которых враг тянул силы и средства, которых не хватало. Сейчас Покровское направление сковывает около 130 тысяч российских солдат, но даже с такой высокой концентрацией сил россияне не могут взять этот райцентр.

