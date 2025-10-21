Вся линия фронта в Донецкой области - это фактически поле сплошного боя.

Российские оккупанты все свои силы бросили на Донецкую область и Купянск. Об этом заявил заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват в интервью Radio NV.

"Вся линия фронта в Донецкой области - это фактически поле сплошного боя. Начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до Лиманского направления. Вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий. Еще, возможно, Купянск, за пределами Донецкой области", - сказал он.

По словам военного, россияне весь остальной фронт более-менее стабилизировали, то есть кое-где они проводят какие-то локальные штурмовые действия, но все свои силы бросили на Донетчину, плюс Купянск.

"Я так понимаю, что это вопрос политики, очевидно их руководство им ставит политическую задачу - любой ценой выйти на админграницы Донецкой, Луганской областей, которые они провозгласили включенными в свою Конституцию, и, очевидно, их военные эту задачу выполняют", - рассказал Дьяченко.

Он подчеркнул, что с российской стороны, что с нашей на Донбассе сконцентрированы лучшие подразделения, поэтому, соответственно, такая высокая интенсивность боев.

"А если говорить о тенденциях, увеличивается дальность ударов КАБами. Я бы отметил такие два момента, тенденции осени 2025 года. Во-первых, это дроны. Я имею в виду, что теперь дронам и нашим, и противника не проблема работать на дальность 30-50 км. То есть это такие тенденции, которые еще не просматривались, весной были только первые ласточки, а сейчас мы уже это видим как системную работу", - пояснил заместитель командира.

И вторая тенденция, как рассказал Дьяченко, это очень сильное истощение войск, и наших и противника.

"На самом деле армия противника тоже истощена. То есть очень сильно истощение обеих сторон", - добавил он.

Ситуация на Купянском направлении - последние данные

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что на Купянском направлении очень сложная ситуация, и, к сожалению, пока что она развивается не в пользу Украины.

По его словам, увеличивается вообще глубина поражения, которой может пользоваться враг.

Жорин подчеркнул, что сейчас дроны долетают уже на 50 км вглубь. И это не только удары по военным, но и по гражданским, транспорту, инфраструктуре, жилым объектам.

