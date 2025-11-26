Россияне бросают лучшие силы на захват Покровска.

Бои за Покровск еще летом выглядели "детским садом" по сравнению с боями на Курщине, но теперь ситуация изменилась. Об этом в интервью УНИАН рассказал командир батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады Олег Иванов.

Он отметил, что имел опыт боев на территории Курской области. Поэтому еще летом Покровское направление по сложности можно было называть "детским садом", по сравнению с Курщиной. Но впоследствии, когда россияне подтянули больше сил к Покровску, направление стало таким же сложным, как в свое время бои за Суджу.

"В свое время россияне бросили на Курщине все свои силы, чтобы выдавить наше военное формирование. Сейчас они так же действуют здесь", - рассказал Иванов.

По мнению военного, то упрямство, с которым россияне бросают на Покровск огромные силы, может объясняться именно политическими причинами. И хотя техники враг почти не применяет, пехоты Россия не жалеет, говорит комбат.

"Они бросают на наше направление здесь все свои лучшие силы (...) Они идут с разных направлений малыми группами - от двух до пяти человек. И идут постоянно. Возможно, с перерывом в час, возможно, даже в полчаса. Группа за группой, новая за новой. И так - круглосуточно", - описывает тактику врага командир дронщиков.

По словам Иванова, большинство из этих ходоков никуда не доходит. Но иногда одному удается проскочить и где-то засесть. Со временем к нему подтягиваются еще такие же счастливчики. Вот так и выглядит тактика просачивания и накопления.

"Я думаю, что противнику будет очень трудно его (Покровск) взять: мы их положим большое количество. То есть, цена этого... Им не стоит это делать", - сказал военный.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как писал УНИАН, украинские штурмовики из полка "Скала" во время операции в Покровске смогли освободить из плена своего побратима, который до этого попал в руки россиян.

Также мы рассказывали, что российские пропагандисты уже начали снимать репортажи из Покровска. На опубликованных видео можно увидеть в частности местных "ждунов", которые благодарят оккупантов за уничтожение их города и возможность умереть под российским сапогом.

