РФ готова тратить значительное количество материальных и человеческих ресурсов, а также времени для достижения этой цели.

На сегодня нет никаких признаков того, что Россия готова принять что-либо меньшее, чем капитуляцию Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Кремль изо всех сил пытается показать российские войска как неустанно наступающие, а победу России - как неизбежную.

"Эти усилия направлены на то, чтобы скрыть реальность того, что российские войска достигают лишь минимальных успехов при непропорционально высоких затратах человеческих ресурсов, и что Россия вряд ли достигнет стратегических целей в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - считают аналитики.

ISW не наблюдает никаких признаков того, что Кремль готов принять что-то меньшее, чем капитуляцию Украины и РФ по-прежнему готова тратить значительное количество человеческих ресурсов, материалов, времени для достижения своих целей на поле боя, если это будет необходимо.

"Кремль продвигает ложный нарратив о том, что Россия неизбежно захватит территорию, которую она требует, и что Украина, таким образом, несет ответственность за затягивание войны, отказываясь сдаться. Однако российские войска на самом деле осуществляют ползучие, незначительные территориальные продвижения с очень высоким уровнем потерь. Россия, а не Украина, неоднократно демонстрировала, что ее отказ от компромисса или участия в добросовестных переговорах является причиной отсутствия мира", - говорится в отчете ISW.

Почему Путин хочет Донбасс

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российского диктатора Владимира Путина испугал даже сам разговор о передаче Украине "Томагавков", а претендуя на Донбасс, он пытается понять, насколько с ним готовы договариваться мировые лидеры и Украина в целом.

Он напомнил, что так называемое СВО, Путин обосновывал тем, что они идут в Украину за народ Донбасса.

Теперь, по словам Тимочко, если Путин не получит Донецкую область, его могут свергнуть, если не российские военно-политические элиты, то могут быть серьезные претензии именно на уровне тех самых военных в РФ.

