За время войны на Донбассе погибли около 14 тысяч человек - Зеленский

Президент отмечает, что единственным вариантом прекращения войны на Донбассе являются дипломатия и диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны в Донбассе погибли около 14 тыс. человек.

Об этом говорится в его колонке в американском издании The New York Times под названием "Я ожидал войну. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии".

"Миллионы потеряли свои жилища в результате боевых действий, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 тыс. человек погибли", - отметил Зеленский.

По его словам, в начале его президентства ситуация с войной в Донбассе была безвыходной: "Почти каждый день погибало больше людей".

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"Что касается войны на востоке Украины, моя администрация понимает, что дипломатия и диалог - единственные варианты. Я сделал приоритетной задачей возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула три корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее; произошло частичное разведение сил на Донбассе; и обмен пленными позволил 131 украинцам вернуться домой", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что война в Украине подрывает безопасность и стабильность в Европе, и Киеву понадобится дополнительная помощь от союзников, чтобы положить этому конец.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма созывает срочное заседание ТКГ через заявление главаря "ЛНР".