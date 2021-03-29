Боевых потерь в рядах украинской армии нет.

Боевики на Донбассе за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие, в том числе один раз совершили дистанционное минирование и столько же обстреляли населенный пункт.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Читайте такжеВ Луганской области в школе обнаружили тайник с боеприпасами: боевики могли готовить диверсию (фото)

Обстрелы враг вел в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Причепиловка, Пивденное и Широкино. В сторону Луганского боевики дистанционно минировали позиции ВСУ, а Водяное попало под обстрел из 120-мм миномета. Боевых потерь в рядах украинской армии нет.

С начала текущих суток уже зафиксирован один обстрел. В районе Светлодарска враг применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В ВСУ - без потерь.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован