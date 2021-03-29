Боевики на Донбассе за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие, в том числе один раз совершили дистанционное минирование и столько же обстреляли населенный пункт.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
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Обстрелы враг вел в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Причепиловка, Пивденное и Широкино. В сторону Луганского боевики дистанционно минировали позиции ВСУ, а Водяное попало под обстрел из 120-мм миномета. Боевых потерь в рядах украинской армии нет.
С начала текущих суток уже зафиксирован один обстрел. В районе Светлодарска враг применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В ВСУ - без потерь.
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