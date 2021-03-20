На обстрел российских оккупантов украинские защитники открыли ответный огонь.

Сегодня в результате обстрела оккупантами вблизи Шумов Донецкой области погиб украинский военный.

Об этом сообщает командование оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел оккупантов украинские защитники открыли ответный огонь.

Читайте такжеБоевики обстреляли украинских военных: есть погибший

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в ОТГ "Север".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская