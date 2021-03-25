Разведчики уничтожили позиции и технику оккупантов. Несколько наемников, по данным украинских военных, погибли.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли украинские позиции возле АвдеевкиРолик опубликовала на YouTube боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады.

По словам украинских военных, кадры демонстрируют ответный огонь ВСУ.

"Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар в ответ из незапрещенной вида вооружения. Результат вы видите сами", - говорится в описании видео.

Военные также добавили, что, по данным разведки, несколько боевиков "поехали слушать Кобзона", то есть, скорее всего, погибли.

Кроме того, группа анонсировала публикацию новых видео с уничтожением укрепрайонов и военной техники оккупантов, ликвидацией личного состава, а также работой снайперов.

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Автор: Катерина Комолова