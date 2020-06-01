На Донбассе в результате взрыва ранен военный

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи Гнутово.

На Донбассе подконтрольные России боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-17, в результате взрыва один из военнослужащих Объединенных сил получил осколочное ранение.

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Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил ответили боевикам из имеющихся огневых средств.

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