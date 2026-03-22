У США самая современная армия в мире, но опыт войн в Иране и Украине показал, что количество дешевого оружия тоже имеет значение.

Война США против Ирана показала, что высокотехнологичное оружие и искусственный интеллект нанесли сокрушительные удары с беспрецедентной скоростью. Но защищаться от потока ракет и беспилотников, запущенных в ответ, пришлось с неприемлемо высокой ценой, говорится в статье Fortune.

Автор напомнил, что после серии быстрых и точных ударов армий США и Израиля в ответ Иран запустил сотни дешевых беспилотников. Залповый удар Ирана заставил США и их союзников сократить запасы дорогих ракет-перехватчиков.

"Эта тактика подчеркивает жестокую экономику нынешней войны: ракеты, каждая из которых стоит миллионы долларов, сбивают дроны, стоимостью в десятки тысяч долларов. Другими словами, это как использование США гонщика Формулы-1 для борьбы с подержанным автомобилем", – привел аналогию автор.

Он пишет, что война в "американском стиле" не бывает дешевой. Только первые шесть дней иранского конфликта обошлись США в более чем 11 миллиардов долларов. Ежедневные расходы уменьшились после перехода с дорогих ракет на более дешевые бомбы. И хотя в Пентагоне утверждают, что у США достаточно боеприпасов, интенсивное использование вызывает беспокойство относительно остальных запасов, особенно сейчас, когда "союзники рассматривают, что потребуется в случае войны с Россией или Китаем".

Экономика войны

В то же время Пентагон запросил дополнительные 200 миллиардов долларов на войну в Иране. Отчасти для того, чтобы решить проблемы дефицита высокоточных боеприпасов и стимулировать оборонную промышленность к быстрому пополнению запасов. Автор напомнил, что наращивание производства до высоких уровней может занять годы. Например, Lockheed Martin изготовила 620 перехватчиков PAC-3 для системы ПВО Patriot в прошлом году и планирует изготовить 650 в этом году. А цель производства более 2000 истребителей в год будет достигнута только в 2030 году.

"Текущая дилемма напоминает цитату, которую приписывают Иосифу Сталину во время Второй мировой войны, когда он сопоставлял численное превосходство Красной Армии над более вооруженной нацистской Германией: "количество имеет свое собственное качество", – процитировал журналист.

Он отметил, что армия США отдает приоритет передовому оборудованию, чтобы поддерживать превосходство над любыми военными соперниками. Но поскольку темпы технологических усовершенствований ускорились в последние десятилетия, "расходы росли, и Пентагон пытался не отставать".

Создание и масштабирование перехватчиков

Автор пишет, что за четыре года боевых действий в Украине значительно изменился ход войны в целом: "Появление дешевой коммерческой технологии беспилотников кардинально изменило ситуацию, что продемонстрировало применение украинскими военными новой тактики для борьбы с российским вторжением".

Беспилотное оружие сейчас является причиной большинства потерь на поле боя, поскольку FPV-дроны охотятся на отдельных военнослужащих или транспортные средства. Украинская оборонная промышленность также эволюционировала до массового производства недорогих дронов, которые могут сбивать ударные дроны "Шахед", которые Россия производит по иранской технологии. Отмечается, что дрон-перехватчик P1-Sun стоит чуть больше 1000 долларов, поскольку его изготавливают на 3D-принтерах на украинских заводах.

Издание привело слова бывшего директора ЦРУ и генерала в отставке Дэвида Петреуса:

"В прошлом году Украина выпустила 3,5 миллиона беспилотников. Это позволило использовать от 9 до 10 000 беспилотников в день. Сейчас Украина производит 7 миллионов беспилотников в год, и это будущее войны".

А в сочетании с искусственным интеллектом, который делает дроны более автономными, результатом станут рои, которым будет "очень и очень трудно" противостоять, добавил он.

Для защиты от такого натиска может понадобиться энергетическое оружие, такое как мощные микроволновые печи, которые могут одновременно уничтожать большие группы дронов. Патреус предупредил, что армии США и другим армиям уже давно следовало перенять украинский опыт, в том числе умение адаптироваться: "Они постоянно учатся. Они вносят изменения в программное обеспечение каждые неделю-две, а в аппаратное обеспечение – каждые две-три недели".

При этом США уже понимают новую экономику ведения войны. Пентагон уже внедрил свою копию дронов "Shahed" – систему LUCAS, используя их против Ирана. Заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Эмиль Майкл заявил, что Пентагон планирует масштабировать новый беспилотник.

Развитие систем противодействия дронам в Украине

Напомним, что война в Украине превратилась в уникальную лабораторию военных инноваций, где новые технологии создаются прямо под обстрелами. В частности, военные 127-й бригады самостоятельно тестируют и совершенствуют дроны-перехватчики. При этом эксперты говорят, что главная ценность – не только в технологии, но и в опыте ее применения. Таким образом, Украина не только защищается, но и формирует новую модель современной войны – более дешевую, гибкую и значительно более быструю в инновациях.

Сколько США тратят на войну в Иране

Добавим, что противостояниес Ираном обходится американскому бюджету в более чем 1,3 миллиона долларов каждую минуту. Такая сумма получилась из оценок Пентагона, который только за первые шесть дней потратил 11,3 миллиарда долларов. В будущем выплаты и медицинское обеспечение военных могут достичь 600 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: