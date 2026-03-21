США производят дроны-камикадзе даже дешевле, чем это делает Иран.

Ударные беспилотники LUCAS, разработанные в США, стоят 35 тысяч долларов. И обходятся даже дешевле, чем иранские Shahed-136 за 50 тысяч долларов. Сайт WION сравнил эти две модели и объяснил ключевые различия между ними.

Война с использованием дронов

Недорогие дроны начали массово производиться после начала войны в Украине и резко изменили ситуацию в воздухе. Бронебойные боеприпасы стали решающим фактором в современной войне, в том числе определяют динамику продолжающейся войны в Иране. Иранский Shahed-136, недорогой и одноразовый, имеет большую дальность полета.

После ударов США и Израиля 28 февраля Тегеран выпустил сотни ракет и более 1000 беспилотников по Израилю и союзным государствам Персидского залива, полагаясь на атаки перенасыщения, а не на точность. Shahed стоит гораздо меньше, чем каждая ракета-перехватчик. Этот дисбаланс в стоимости позволяет Ирану развертывать большие парки беспилотников по низким ценам, демонстрируя, как недорогие, массово производимые беспилотники могут резко изменить господство в воздухе.

Влияние беспилотника стало глобальным: впервые он широко использовался во время вторжения России в Украину в 2022 году. Тысячи таких дронов были запущены российскими войсками. Изначально они поставлялись Ираном, но сейчас Россия производит собственные Shahed.

Другие военные, включая США, взяли на вооружение беспилотники типа Shahed, интегрируя их в такие операции, как текущая кампания против Ирана. США путем обратного проектирования иранской конструкции разработали беспилотник LUCAS. Их уже начали применять против Ирана.

Размер, структура и внешний вид

Shahed-136, разработанный иранской государственной компанией Shahed Aviation Industries. Этот ударный беспилотник имеет геометрию дельта-крыла, задний толкающий винт и простые навигационные системы. Разработанный как недорогая альтернатива ракетам, он широко использовался Ираном и союзными силами.

Американская система LUCAS повторяет конструкцию Shahed с дельта-крылом. США впервые развернули беспилотник LUCAS во время скоординированных ударов с Израилем в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана. Как беспилотники Shahed-136, так и LUCAS имеют треугольный (дельта-крыло) профиль и заднюю силовую установку, но существуют ключевые различия. LUCAS немного легче, разработан для модульной полезной нагрузки и автономной координации, тогда как Shahed-136 обычно несет более тяжелую взрывную нагрузку, что делает акцент на ударах грубой силы, а не на сетевых операциях.

Дальность полета и полезная нагрузка

Shahed-136 может преодолеть до 2000 км, неся внутреннюю боевую часть весом примерно 50 кг. Его американский аналог работает в аналогичной категории дальнобойных ракет, но несет меньшую полезную нагрузку весом 18 кг. В отличие от Shahed, LUCAS делает акцент на автономной координации между подразделениями, что подчеркивает стратегический сдвиг в сторону сетевых, интеллектуальных операций беспилотников, а не просто размера полезной нагрузки.

Дроны Shahed обычно используют комбинацию данных GPS и инерциальной навигации, запрограммированных перед запуском. В отличие от этого, LUCAS был разработан с сетевыми функциями, которые позволяют нескольким дронам координироваться и адаптироваться во время миссий, обеспечивая тактическое преимущество в роевых операциях.

Как Shahed-136, так и FLM-136 LUCAS имеют схожие физические характеристики. Каждый из них оснащен антенной для наведения, вертикальным стабилизатором и аэродинамическим носовым обтекателем для повышения эффективности полета. Два стабилизатора на каждом крыле улучшают маневренность, а задний винтовой двигатель уменьшает тепловую сигнатуру, что затрудняет обнаружение и отслеживание дронов.

Стоимость и производство

Одна из причин важности обеих платформ заключается в их низкой стоимости по сравнению с традиционными ракетами. Сообщается, что Shahed-136 стоят от 20 000 до 50 000 долларов, что делает их недорогим средством для насыщения оборонных сооружений. LUCAS также стоит примерно 35 000 долларов, что соответствует стратегической цели войны с помощью беспилотников.

Использование дронов LUCAS

Напомним, что производство американских ударных дронов пока остается ограниченным и исчисляется лишь десятками единиц. Однако имеющегося количества хватило, чтобы продемонстрировать высокую эффективность при боевом применении в Иране.

Разработки ударных дронов в Европе

Добавим, что Польша выходит на финишную прямую в разработке собственного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских ударных беспилотников. Новый аппарат под названием PLargonia уже в скором времени может перейти к практическому использованию в войсках.

