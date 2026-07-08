Российская армия стала более опасной, чем в 2022 году: Forbes назвал главную причину

Это связано с более широким использованием дронов на фронте.

Армия РФ, вторгшаяся в Украину в 2022 году, уже не та сила, которая воюет сегодня. Как пишет Forbes, Украина не раз меняла ситуацию на фронте, однако за четыре года полномасштабной войны Россия создала вооруженные силы, способные распознавать изменения, усваивать уроки и внедрять их во все звенья вооруженных сил. Поэтому сегодня россияне адаптируются гораздо быстрее, чем в 2022 году.

"Чем дольше длится война, тем лучше и быстрее россияне учатся", - отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

Как отмечает издание, такой процесс обучения может оказаться важнее любого отдельного беспилотника. Он показывает, как одна из крупнейших армий мира адаптируется к полю боя, где все большую роль играют недорогие БпЛА.

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"Одним из самых ярких примеров стало создание в августе 2024 года "Рубикона" - российского Центра передовых беспилотных технологий. Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли и бывший офицер украинских сил беспилотных систем Дмитрий Путята написали, что "Рубикон" был создан для ускорения распространения инноваций на поле боя во всех подразделениях вооруженных сил", - напомнили в материале.

Они подчеркнули, что "Рубикон" сосредоточивается на поражении украинских экипажей дронов, систем радиоэлектронной борьбы и логистических маршрутов, расположенных на расстоянии от 10 до 40 км за линией фронта, а не на поддержке наступательных операций.

""Рубикон" впервые продемонстрировал этот подход во время российской операции по отбиванию Курской области, после чего военные расширили его применение на восточную Украину. В конце 2025 года он также широко использовал ударные дроны средней дальности, подключенные к "Starlink", что позволяло операторам наносить удары глубже в тыл Украины, пока в феврале доступ к сети не был заблокирован", - подчеркивает Forbes.

Ли отметил, что "Рубикон" и вновь созданная 50-я бригада беспилотных систем помогают противодействовать украинским ударам дронов. В частности, президент организации "Defense Tech for Ukraine" Джонатан Липперт заявил, что в течение последних месяцев примерно половина украинских ударных БпЛА средней дальности, перехваченных "Рубиконом", были системами "Hornet".

В свою очередь военнослужащий 413-го полка беспилотных систем "RAID" Украины Дмитрий Злуктенко рассказал, что модель "Рубикон" оказалась более эффективной, чем традиционная военная структура России. Он считает, что ее методы будут внедрены во всей армии РФ.

В то же время командир минометной батареи 92-й бригады Анатолий Ткаченко заявил, что усиление активности российских БпЛА осложнило логистику на передовой.

"С зоной поражения в 20 километров организовать логистику практически невозможно. Пехота проходит пешком 30 километров. Минометные расчеты и операторы дронов - от 10 до 15 километров", - отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что его подразделение пока не сталкивалось с автономными дронами "Молния", что говорит о том, что эти возможности распределены неравномерно по всему фронту.

"В Украине победа в войне с использованием дронов может зависеть от того, кто сможет превратить инновации на поле боя в институциональное преимущество до того, как характер войны вновь изменится", - подытожил Forbes.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, к чему готовятся россияне на фронте. По его словам, сегодня ВСУ имеют преимущество над противником в уровне подготовки, что подтверждается как ходом боевых действий, так и потерями российской армии.

"Однако враг пытается компенсировать это численным превосходством, планирует увеличивать протяженность фронта, которая уже превышает 1250 километров", - подчеркнул Сырский.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин объяснил, почему сейчас возросла угроза для Запорожья.

"Угроза для Запорожья возросла, потому что противник увеличивает дальность своих средств поражения. В частности, тех самых FPV-дронов, а также дронов на оптоволокне, которые сейчас летают на расстояние 30 км и дальше. Например, он применяет различные системы и различные способы доставки FPV-дронов", - отметил полковник.

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