Страна-соседка попросила Украину обеспечить самоподрыв дронов при попадании на ее территорию

Временный министр заявил, что ведет переговоры об увеличении присутствия средств противовоздушной обороны в Румынии, особенно после инцидента с беспилотником в Галаци.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что он сообщил своему украинскому коллеге о необходимости запрограммировать любой украинский беспилотник на самоподрыв при случайном попадании в территориальные воды Румынии. Об этом пишет Radio România.

"Я официально направил министру обороны Украины запрос, в котором указал, что для Румынии целесообразно объявить о том, что любой беспилотник, запущенный в Черное море и произведенный в Украине, должен быть запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в территориальные воды Румынии, при любых условиях, он самопроизвольно взорвался. Это можно сделать путем предварительного программирования соответствующего беспилотника, даже если в это время связь с ним прервется. Это автономное решение, которое может принять микропроцессор соответствующего беспилотника, даже если связь с ним прервется", - пояснил он.

Мируцэ также объявил о переговорах по увеличению присутствия средств противовоздушной обороны в Румынии.

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Временный министр также заявил, что ведет переговоры об увеличении присутствия средств противовоздушной обороны в Румынии, особенно после инцидента с беспилотником в Галаци.

"Это решение в конечном итоге зависит от стран, которые примут такое решение. Переговоры с тремя из этих стран находятся на продвинутой стадии, но, поскольку это деликатный вопрос для каждой страны, уместно позволить им объявить о завершении всех внутренних процедур, необходимых для отправки сюда дополнительных средств", - сказал исполняющий обязанности министра.

Кроме того, Мируцэ упомянул, что он запросил у союзников оборудование для обнаружения и наблюдения на малых высотах.

Военное сотрудничество Украины

Украина подписывает соглашения об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal с другими странами во время саммита НАТО в Анкаре. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам встреч с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Анкаре.

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