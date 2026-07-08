Ваш Samsung может хранить гигабайты мусора: как освободить память без потери фото

Объем памяти смартфонов растет, но модели на 128 и 256 ГБ по-прежнему остаются самыми популярными и часто переполняются.

Максимальная емкость памяти смартфонов постоянно растет и некоторые модели Samsung уже предлагают до 1 ТБ хранилища. Но среднестатистический пользователь смартфонов все равно обычно выбирает модель с 128 ГБ или 256 ГБ.

Если память смартфона почти заполнена, а удалять фотографии и другие важные файлы не хочется, есть несколько способов освободить место без потери данных, пишет BGR.

Первым делом стоит удалить редко используемые приложения. Особенно много памяти могут занимать игры, соцсети и предустановленные программы, которыми владелец смартфона практически не пользуется.

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Если память телефона заполняется быстрее, чем следовало бы, причиной может быть кэш приложений. Временные файлы помогают программам быстрее работать, но со временем могут занимать гигабайты памяти. Больше всего таких файлов, как правило, создают мессенджеры и стриминговые сервисы, поскольку обрабатывают огромное количество изображений и видео.

Чтобы очистить кэш:

Зажмите иконку приложения.

Откройте раздел "Информация о приложении".

Перейдите в "Хранилище".

Нажмите "Очистить кэш".

Это самый безопасный способ вернуть телефону скорость и освободить место в памяти. Временные данные приложений удаляются, а данные аккаунта и личная информация при этом остаются нетронутыми.

Главное – не перепутать ее с очисткой данных, которая удаляет все настройки, логины и сохраненную информацию, то есть фактически сбрасывает приложение к исходному состоянию.

Проверьте корзину и удалите большие файлы

Еще одна из частых причин нехватки памяти – заполненная корзина. Даже после удаления фото и файлов они могут оставаться в ней еще некоторое время и продолжать занимать место. В приложении "Мои файлы" (My Files) нужно открыть раздел "Корзина" и полностью ее очистить.

Кроме того, Samsung позволяет найти самые большие файлы:

Откройте "Мои файлы".

Выберите "Управление хранилищем".

Перейдите в раздел "Большие файлы".

Удалите ненужные видео, записи экрана и документы.

Особое внимание стоит обратить на дубликаты файлов – они часто появляются после загрузок из мессенджеров и социальных сетей.

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