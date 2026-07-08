Приближается новая магнитная буря: когда начнет штормить (график)

По прогнозу, магнитная буря продлится несколько дней, но будет слабой.

В последние дни магнитное поле стабилизировалось и магнитные бури прекратились, однако такая ситуация продлится недолго. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

В настоящее время скорость солнечного ветра немного превышает фоновый уровень, и 8 июля существенного увеличения не ожидается.

Однако уже 9 числа высокоскоростной поток из корональной дыры достигнет нашей планеты. ОжидаетсЯ, что это привете с лабой магнитной буре уровня G1, которая продлится минимум два дня, 9 и 10 июля.

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Учёные предсказали конец света - как это будет

Ранее считалось, что, превратившись в красного гиганта, Солнце расширится настолько, что поглотит Землю. Однако исследователи выяснили: исход будет зависеть от баланса двух процессов. С одной стороны, гравитация будет притягивать Землю к Солнцу, с другой – из-за потери массы звезды и мощного солнечного ветра орбита планеты может постепенно сместиться наружу.

Расчеты показали, что влияние гравитационных приливов, вероятно, слабее, чем предполагалось ранее. Это повышает вероятность того, что Земля не будет поглощена, а окажется на более удаленной орбите.

При этом даже благоприятный исход не означает сохранения жизни. После стадии красного гиганта Солнце превратится в белого карлика, перестанет поддерживать ядерные реакции и начнет медленно остывать. К этому времени Земля, если и сохранится, станет холодной и безжизненной планетой.

По оценкам исследователей, все эти события произойдут не раньше чем через 7–8 миллиардов лет.

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