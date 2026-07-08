На ракетной базе Китая заметили секретные объекты с раздвижной крышей: что это

Спутниковые снимки зафиксировали появление двух загадочных укреплённых сооружений с раздвижными крышами на китайской ракетной базе.

Новые спутниковые снимки выявили на крупной китайской ракетной испытательной базе в Джилантае (Внутренняя Монголия) две необычные укрепленные конструкции с большими прямоугольными раздвижными крышами.

По мнению американских аналитиков, они могут свидетельствовать о подготовке Китая к развертыванию нового типа стационарных ракетных пусковых систем. Об этом говорится в отчете Китайского института аэрокосмических исследований (CASI), автором которого является аналитик Эли Тирк.

По его словам, строительство объектов началось в конце 2022 года, а к концу 2023-го они были почти полностью готовы. Спутниковые снимки показывают, что каждое сооружение имеет раздвижную крышу длиной около 20 метров и шириной более 6,5 метра, которая открывается, сдвигаясь в сторону по специальным направляющим.

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Исследователи обратили внимание, что новые сооружения значительно меньше и менее глубокие, чем традиционные шахты для межконтинентальных баллистических ракет DF-31 или DF-41, которые Китай активно строит в последние годы.

Они могут быть предназначены для запуска ракет меньшей дальности – в частности, баллистических ракет DF-21, гиперзвуковых DF-17 или даже крылатых ракет. По оценке Тирка, глубина сооружений может составлять от 6 до 12 метров, чего достаточно для размещения такого вооружения, но недостаточно для современных межконтинентальных ракет.

Возможная система быстрого удара

Скорее всего, новые сооружения создаются в качестве вертикальных пусковых установок, способных одновременно запускать несколько различных типов ракет.

По мнению автора исследования, такая схема позволит китайской армии быстро наносить массированные удары, используя различные боеприпасы из одного комплекса. Это также затрудняет обнаружение подготовки к запуску и повышает оперативность применения ракет.

При этом остается неясным, каким именно способом ракеты будут загружаться в установки. Не исключено, что для этого будут использоваться специальные транспортные машины или краны.

Основной целью может стать Тайвань

В отчете отмечается, что подобная система потенциально может использоваться для реализации концепции "обычного быстрого удара". В случае кризиса она способна обеспечить быстрые атаки по военным объектам Тайваня, американским базам в регионе или кораблям США в первой островной цепи.

Аналитик считает, что появление таких комплексов может укрепить уверенность китайского военного руководства в возможности быстро перейти от блокады Тайваня к масштабной ракетной кампании.

В то же время эксперт отмечает, что стационарные пусковые установки имеют и существенный недостаток: их местоположение известно заранее, поэтому после первого запуска они могут стать приоритетной целью для ответного удара.

Назначение сооружений пока остается загадкой

Автор исследования признает, что окончательно определить функции новых сооружений пока невозможно. Они могут использоваться не только в качестве боевых пусковых установок, но и для испытаний новых видов вооружения, систем противоракетной обороны или других перспективных военных технологий.

Другие новости из Китая – самое интересное

Как сообщал УНИАН, Китай провел чрезвычайно редкое испытание баллистической ракеты, запущенной с атомной подводной лодки, в западной части Тихого океана. Такой запуск стал первым за многие годы, а возможно, и десятилетия, и уже вызвал беспокойство США, Японии, Австралии, Тайваня и других стран Индо-Тихоокеанского региона.

В то же время китайские власти не раскрыли, какая именно подводная лодка и какая ракета участвовали в испытаниях. Аналитики предполагают, что речь идет об одной из современных баллистических ракет JL-2 или JL-3, которые находятся на вооружении атомных подводных лодок типа 094. В настоящее время Китай располагает как минимум шестью такими подводными лодками, ещё две находятся в стадии строительства, а новое поколение типа 096 находится в стадии разработки.

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