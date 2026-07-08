Смертоносная жара снова раскалит Европу: ВОЗ предупредила о рисках для людей

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в связи с экстремальной жарой.

Европа готовится к новым экстремальным погодным условиям, поскольку руководители здравоохранения предупредили, что "впереди еще могут быть еще более смертоносные недели". Об этом пишет Daily Star.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в связи с экстремальной жарой, поскольку, согласно прогнозам, в Португалии и на юге Испании на этой неделе температура достигнет 43°C. Это произошло после того, как на этой неделе некоторые части Европы пострадали от лесных пожаров.

"Самый вопиющий пробел заключается в том, что даже половина государств-членов Европейского региона не имеют национального плана действий по борьбе с жарой и охране здоровья. В числе конкретных пробелов, отмеченных странами, - то, что многие люди не осознают, что находятся в зоне личного риска, даже когда объявляется "красный код", - предупредил доктор Ханс Анри Клюге, директор организации по Европе.

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Другие отметили необходимость увеличения количества пунктов охлаждения и повышения осведомленности об их местонахождении, в том числе для бездомных, а также необходимость повышения климатоустойчивости инфраструктуры здравоохранения.

Отмечается, что некоторые страны по-прежнему сталкиваются с процедурными задержками при официальном объявлении аномальной жары, что может замедлить действия в области общественного здравоохранения.

По всему региону жители домов престарелых, бездомные и социально изолированные пожилые люди по-прежнему не получают должной поддержки.

Смерти из-за жары в Европе

Это произошло после того, как стало известно, что смертность во Франции за последнюю неделю июня выросла на 29% по сравнению с предыдущей неделей. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила о "явном увеличении" смертности среди людей старше 45 лет.

В Бельгии во время жары было зафиксировано 1222 случая избыточной смертности - на 39% больше, чем обычно, - причем почти половина из них приходится на людей в возрасте 85 лет и старше. Теперь некоторые части Европы, включая Великобританию, готовятся к еще более изнурительным температурам с этих выходных.

BBC Weather сообщила, что во Франции и на юге Великобритании прогнозируется повышение температуры. Европа является самым быстро нагревающимся континентом, температура повышается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Доктор Клюге сказал:

"Следующая волна жары уже нарастает над Атлантикой. В Португалии и на юге Испании на этой неделе ожидается температура 43°C. Франция и страны Бенилюкса готовятся к очередному всплеску жары. В некоторых частях Центральной Азии стоит жара в 40°C. Планы действий по борьбе с жарой спасают жизни. Страны, имеющие такие планы, быстро отреагировали, хорошо скоординировали действия соответствующих участников и эффективно защитили свое население".

Отмечается, что Австрия активировала свой обновленный план, внедрила правила защиты от жары на рабочих местах и ​​объединила национальные и региональные координационные структуры. В Бельгии наивысший уровень тревоги был активирован лишь во второй раз с 2020 года.

Франция показала, как координация между секторами помогла снизить нагрузку на сектор здравоохранения и усилить более широкую реакцию на жару. Северная Македония сотрудничала с командами Красного Креста и Красного Полумесята, чтобы помочь людям без постоянного жилья.

Жара в Европе

Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал, что на западе Европы усиливается уже третья волна экстремальной жары, но пока Украине она не угрожает.

Он пояснил, что в Европу поступает раскаленный воздух из субтропических широт Атлантики, поэтому там температура снова повысится до +40°...+42°. Зато над Восточной Европой формируется совершенно иная синоптическая картина.

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