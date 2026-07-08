Двойники, дегустаторы и 800 охранников: историк раскрыл, чего больше всего боится Путин

Чтобы еще больше запутать передвижения, Путин использует до десятка двойников и имеет несколько одинаково обставленных офисов в Москве.

Новость о том, что российский диктатор Владимир Путин увеличил численность личной охраны до более чем 800 офицеров, не вызывает удивления.

Об этом в колонке для The Telegraph пишет исследователь, специализирующийся на военной истории, Питер Кэддик-Адамс. Он отметил, что Путин, как и автократы до него, например Гитлер, поднялся на вершину кровавыми деяниями и поэтому опасается подобного обращения со стороны соперников (или украинских диверсантов).

"Для контроля автократов над деятельностью и мыслями своих подданных необходим огромный аппарат безопасности. Концентрические кольца защиты сочетаются с информаторами, которые озвучивают свои подозрения милиции", - написал исследователь и добавил, что в случае Путина это ФСБ.

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Исследователь рассуждает, что ФСБ и подобные ей организации превращаются в государство в государстве, устанавливая слежку за миллионами людей, придавая вес доносам каждого информатора.

"Поскольку диктатор и есть государство, любое ненормальное поведение может рассматриваться как угроза лидеру. Необходимы следственные изоляторы и отряды убийц", - отметил историк.

И поэтому, как отметил исследователь, испытывая паранойю, что враги хотят навредить, круговорот личной безопасности становится навязчивой идеей.

"Путин так же, как и Гитлер, боится любой угрозы своему режиму. Он надеется, что технологии и многочисленные пересекающиеся структуры безопасности нейтрализуют любую оппозицию", - выразил мнение исследователь.

Почему Путин увеличил количество охраны

Телохранителями Путина и его приближенных является ФСБ численностью 50 тыс. человек. Их внутренний корпус, состоящий из тщательно отобранных и политически надежных сотрудников, объявил об увеличении численности с 785 до 812 человек.

"Разумные умы пришли к выводу, что это отряд из 27 опытных пилотов беспилотников", - написал исследователь.

Как шифруется Путин

Он добавил, что эти дополнительные меры были вызваны убийством лояльного Путину генерала Фанила Сарварова в декабре 2025 года.

Сразу же после этого сотрудникам, работающим с Путиным, запретили ездить на общественном транспорте и пользоваться мобильными телефонами. Сигналы связи теперь регулярно заглушаются, когда Путин находится поблизости, а ключевым сотрудникам выдают кевларовые зонты.

"Чтобы еще больше запутать передвижения, Путин использует до десятка двойников и имеет несколько одинаково обставленных офисов в Москве, Санкт-Петербурге, на своих дачах и в поезде, так что его местонахождение остается в секрете даже во время видеоконференций с чиновниками и журналистами", - добавил Кэддик-Адамс.

Системы слежки были установлены даже в домах поваров, фотографов и телохранителей, которые обслуживают российского диктатора.

"Включение поваров в этот список интересно, поскольку дед Путина по отцовской линии, Спиридон, когда-то работал поваром у Ленина и Сталина, и молодой Владимир вырос на рассказах о том, как старик готовил еду для советской элиты. Он нанимает дегустаторов, вероятно, из-за своей собственной истории использования ядов против оппонентов", - рассуждает исследователь.

"... Как и Гитлер, он должен быть постоянно начеку, в то время как его противникам достаточно лишь однажды испытать удачу. Бомба в портфеле фон Штауффенберга была самым близким к успеху шагом заговорщиков против Гитлера. Однако в результате фюрер превратился в безумного, заблуждающегося старика, который прятался в бункерах и девять месяцев спустя умер в одном из них. Похоже, Путин движется в том же направлении", - констатирует историк.

Путин и его война против Украины

Вчера издание Bloomberg выпустило материал в котором объяснило, почему победа России в Украине уже не выглядит реальной. Отмечалось, что полный мир может быть невозможен в ближайшее время, но перемирие выглядит все более достижимым.

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