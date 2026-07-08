Украина присоединилась к 8 странам в обязательствах перед глобальным оборонным банком

Цель банка - укрепить обороноспособность стран-союзников, разделяющих схожие взгляды, путем привлечения до 134 миллиардов долларов в виде дешевого финансирования.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что девять стран взяли на себя обязательства по созданию нового глобального банка оборонных ресурсов, что стало стимулом для многосторонних усилий по перевооружению стран-союзников. Об этом пишет Reuters.

Карни заявил на саммите НАТО в Анкаре, что Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина пообещали свою поддержку Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), который будет базироваться в Канаде.

В списке не было ни одной крупной страны G7, кроме Канады, что потенциально ограничивает финансовые возможности банка, хотя министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что он останется открытым для новых членов.

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"Это начало, но они, возможно, надеялись на поддержку более крупных европейских игроков. В принципе, они могут поднять этот проект на новый уровень благодаря этим обязательствам", - сказал Линус Терхорст, аналитик аналитического центра по вопросам обороны Royal United Services Institute.

Отмечается, что цель банка - укрепить обороноспособность стран-союзников, разделяющих схожие взгляды, путем привлечения до 134 миллиардов долларов в виде дешевого финансирования. Карни сказал:

"Банк обороны, безопасности и устойчивости откроет доступ к инвестициям, укрепит нашу оборонно-промышленную базу и обеспечит Канаде и нашим союзникам возможность вместе противостоять вызовам более опасного и разобщенного мира".

Канада добавила, что странам-партнерам было предложено ратифицировать планы внутри страны с целью ввода DSRB в эксплуатацию в 2027 году.

В заявлении говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло необходимость для союзников быстро и масштабно наращивать оборонный потенциал.

"DSRB призван расширить доступ к капиталу, снизить стоимость финансирования и поддержать расширение промышленного потенциала в странах-членах", - говорится в отдельном совместном заявлении девяти стран.

Гарантии по кредитам

Правительство Карни в этом году взяло на себя инициативу по продвижению DSRB и планировало объявить о поддержке со стороны около 10 стран на саммите НАТО.

Ранее в этом году он призвал к созданию альянса "средних держав" для борьбы с тем, что он считает распадом традиционного мирового порядка под руководством США.

Однако DSRB столкнулась с трудностями в получении поддержки от более крупных европейских стран. Великобритания и Германия ранее дистанцировались от проекта. Но министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила в парламенте страны, что сейчас она "тесно сотрудничает" с Канадой по DSRB.

Отмечается, что Великобритания продвигает свою собственную отдельную многостороннюю программу финансирования обороны, которая в понедельник получила поддержку Польши, что дополнило поддержку со стороны Нидерландов и Финляндии.

Цель DSRB - получить кредитный рейтинг AAA, что позволит предоставлять низкопроцентные кредиты для финансирования оборонных проектов, особенно для стран и компаний, которые в настоящее время испытывают трудности с доступом к более дешевому финансированию.

Группа бывших советников НАТО по безопасности, высокопоставленных бывших военнослужащих и банкиров предложила создать DSRB в 2024 году.

Страны НАТО и их союзники сталкиваются с растущими потребностями в оборонной сфере, связанными с войной на Украине, растущей напряженностью в отношениях с Россией и опасениями по поводу военной экспансии Китая.

К проекту присоединились ведущие банки, включая JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank и ING, а также канадские RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank и TD Bank.

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