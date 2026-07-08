Будут ласковыми и спокойными: названы 7 лучших пород кошек для пожилых людей

Эти кошки могут стать прекрасными компаньонами.

Для многих пожилых людей домашний питомец может стать хорошим компаньоном. Эксперты назвали семь пород кошек, которые лучше всего подходят пожилым владельцам, ведь они ласковые, спокойные и не требуют сложного ухода, пишет Parade Pets.

По словам специалистов, при выборе кота для пожилого человека важно учитывать не только его характер. Не менее важны потребности животного в уходе и то, насколько хорошо оно впишется в образ жизни владельца.

"Когда вы ищете кота для пожилого человека, нужно обращать внимание не только на темперамент животного. Также стоит учитывать потребности в уходе за шерстью, питании и то, сколько ежедневного внимания потребует кот", – отмечает ветеринар Эйми Уорнер.

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Некоторые кошки от природы лучше приспособлены к спокойному образу жизни, тогда как другим требуется больше активности, игр или внимания. Это не означает, что одни породы лучше других – всё зависит от потребностей и образа жизни человека.

В то же время для людей старшего возраста, которые живут одни, проживают в небольшой квартире или не ведут очень активный образ жизни, лучшим выбором могут стать породы кошек, не требующие сложного ухода.

Ниже – список пород кошек, которые могут хорошо подойти людям старшего возраста.

1. Русская голубая

Русская голубая кошка – одна из пород, которые хорошо подходят людям старшего возраста, ведь она ласковая, легко адаптируется и не создает сложностей в уходе.

Эти кошки известны своим кротким характером и тихим поведением, поэтому хорошо подходят для спокойных домов. Они устанавливают прочную связь с хозяевами, но при этом не требуют постоянного внимания и могут спокойно оставаться одни, что может быть преимуществом для людей, которые много путешествуют или имеют насыщенный график.

Российские голубые кошки также любят играть и нуждаются в игрушках, которые помогают поддерживать умственную активность. Несмотря на густую бархатистую шерсть, уход за ними несложен: обычно достаточно расчесывать их один-два раза в неделю.

2. Британская короткошерстная

Британская короткошерстная кошка обладает спокойным характером, но в то же время способна подарить хозяину много тепла и привязанности. Если хочется завести ласкового кота-компаньона, который будет рядом, эта порода может стать хорошим выбором.

Еще одна причина, по которой эту породу часто выбирают люди старшего возраста, – простота ухода. Британские короткошерстные самостоятельно поддерживают шерсть в надлежащем состоянии. Кроме того, эти спокойные кошки, как правило, не слишком шумные или требовательные и не склонны устраивать активные игры ночью.

3. Балинезийская кошка

Если хочется завести домашнего питомца, который будет эмоционально привязан к хозяину и будет следовать за ним из комнаты в комнату, балинезийская кошка может стать хорошим выбором. Ее ласковый характер и ориентация на людей выделяют эту породу среди других.

Поскольку балинезийские кошки любят играть, им нужны общение и умственная стимуляция. Поэтому владельцам стоит позаботиться об игрушках и месте для активности.

4. Бомбейская кошка

Для людей старшего возраста, которые хотят завести преданного кота, который будет больше похож на друга, чем просто на домашнего питомца, бомбейская кошка может стать отличным выбором. По словам экспертов, за этими котами довольно легко ухаживать, и они очень ласковые.

В то же время это общительные животные, поэтому они подходят не для каждого дома. Бомбейские кошки будут чувствовать себя лучше всего у владельцев, которые могут уделять им достаточно внимания, проводить время вместе и играть. Кроме того, этих кошек можно приучить к поводку, поэтому они могут стать хорошими спутниками для прогулок.

5. Шотландская вислоухая кошка

Известные своими характерными сложенными ушками и любовью к людям, эти кошки-компаньоны, по словам экспертов, хорошо подходят людям старшего возраста, которые живут одни.

Эта порода славится своей ласковостью и спокойным характером. Шотландские вислоухие кошки преданны своим хозяевам и любят находиться рядом с людьми.

Ещё одно преимущество этой породы – она хорошо ладит с другими домашними животными.

6. Бирманская кошка

Бирманская кошка – это красивая длинношерстная порода, известная своей сильной привязанностью к хозяину. Эти кошки добрые, общительные и ласковые.

По словам экспертов, преданность и прочная связь с хозяевами делают их хорошими компаньонами для активных людей старшего возраста, которые большую часть времени проводят дома.

7. Американская короткошерстная кошка

Эти кошки сочетают в себе лучшие качества: они хорошо привязываются к хозяевам, но при этом сохраняют определенную независимость. Некоторые американские короткошерстные любят сидеть на руках, тогда как другие предпочитают просто отдыхать рядом.

Как правило, это умные, неприхотливые и спокойные животные, которых также легко дрессировать.

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