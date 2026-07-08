Как приготовить домашний лимонад с малиновым сиропом: рецепт освежающего напитка за 5 минут

Этот напиток станет настоящим спасением в жару.

Если вы хотите улучшить вкус своего лимонада, то можете добавить в него всего три ингредиента. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Для этого добавьте в готовый лимонад несколько капель малинового сиропа, а сверху украсьте стакан холодной пенкой из домашнего лимонного крема. Уже через 5 минут вы получите вкусный напиток, который намного лучше того, что можно купить в кафе.

Ингредиенты

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2 чашки лимонада;

4 ст. л. малинового сиропа;

1/2 чашки жирных сливок;

2 ст. л. лимонного крема;

свежая малина для украшения.

Способ приготовления

Наполните два высоких стакана льдом, в каждый из них налейте по 1 чашке лимонада. В каждый стакан добавьте по 2 ст. л. малинового сиропа.

В небольшом блендере смешайте жирные сливки и лимонный крем. Взбивайте, пока масса не загустеет, но останется жидкой (2–3 импульса). Разлейте холодную пену по стаканам. После чего можно подавать и с удовольствием наслаждаться.

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