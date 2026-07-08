По их словам, удары США стали ответом на атаки Ирана против трёх коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

США нанесли серию ударов по объектам в Иране в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"ВС Центрального командования США начали наносить серию мощных ударов по Ирану, чтобы возложить на него высокую цену за обстрелы и нападения на коммерческие суда с экипажами из ни в чём не повинных гражданских лиц, находившиеся в международных водах", - говорится в заявлении.

По их словам, удары США стали ответом на атаки Ирана против трёх коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

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"Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцирована, представляла опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня", - добавили там.

Целями США в ходе новых ударов по Ирану были системы ПВО, берегового наблюдения, ЗРК, позиции противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовая инфраструктура. Об этом Axios сообщил американский чиновник.

Иранский телеканал Press TV сообщил о нескольких взрывах в южном портовом городе Сирик. Поступают сообщения о сильных взрывах в Бендер Аббасе и на острове Кешм.

Как сообщает Axios, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США отозвало генеральную лицензию, ранее выданную Тегерану в рамках заключенного "Меморандума о взаимопонимании".

"Как президент Трамп и его администрация неоднократно заявляли, действующий с Ираном меморандум о взаимопонимании полностью основан на принципе выполнения обязательств. Иран будет получать выгоду только в том случае, если будет демонстрировать надлежащее поведение. Действия Ирана в Ормузском проливе были совершенно неприемлемыми для Соединённых Штатов и повлекут за собой последствия. Наши переговорщики продолжают добросовестно работать над достижением окончательного соглашения", - заявил американский чиновник.

В Минфине также уточнили, что новые сделки будут запрещены c 7 июля, а старые - можно завершить до 17 июля.

Война в Иране

В Тегеране прошла многодневная церемония прощания с бывшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб вместе с родственниками во время удара США и Израиля 28 февраля.

Ещё до начала молитвы на поэтическом чтении поэт Мохаммад Расули заявил, что убийство Трампа – "обязанность", и спросил присутствующих, почему "худший человек в мире" до сих пор жив.

По словам журналистов, его выступление было заранее согласовано, и толпа в основном встретила слова аплодисментами.

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