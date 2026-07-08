Распространенный способ очистки экрана смартфона внезапно оказался опасным

Привычка протирать телефон обычными дезинфицирующими салфетками может оказаться не лучшим решением.

Смартфон – одно из самых грязных устройств, которым мы пользуемся каждый день. Исследователи из Университета Аризоны выяснили, что на поверхности мобильных телефонов может находиться до 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Просто услышав это, у вас, вероятно, возникло желание тщательно почистить свой iPhone или Android-смартфон, но, как говорится в статье BGR, не все методы очистки безопасны и могут принести больше вреда, чем пользы.

Использование агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, аммиак или спирт высокой концентрации – со временем может повредить ваш смартфон или защитную пленку. Особенно опасны дезинфицирующие салфетки, в составе которых есть такие компоненты.

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Главная проблема заключается в олеофобном покрытии, которым оснащены практически все современные экраны смартфонов и качественные защитные стекла. Этот тонкий слой отталкивает жир, включая кожные масла с кончиков пальцев, благодаря чему поверхность экрана дольше остается чистой.

Агрессивная химия и абразивные материалы постепенно разрушают это покрытие. Как результат, дисплей начинает быстрее покрываться разводами, пятнами и следами от пальцев, а пользоваться телефоном становится менее комфортно.

Как правильно очистить дисплей смартфона

Специалисты не рекомендуют использовать для экранов салфетки с отбеливателем, уксусом или неподходящей концентрацией спирта. Даже официальные рекомендации Федеральной комиссии по связи США (FCC) предупреждают, что такие средства способны повредить дисплей.

Если все же используются спиртовые салфетки, важно выбирать варианты с содержанием спирта не менее 70%. При этом если вы используете чистящий спирт, обязательно наносите его только на ткань и никогда не напрямую на смартфон.

Самый простой и безопасный вариант – мягкая салфетка из микрофибры с небольшим количеством воды и мыла. Такой способ позволяет удалить загрязнения и отпечатки пальцев без риска повредить защитный слой экрана.

Еще один эффективный способ очистки – использование ультрафиолетовых стерилизаторов. Такие устройства обрабатывают телефон UV-светом и могут уничтожать до 99,99% микробов – без воздействия химических веществ на поверхность дисплея.

Однако важно выбирать качественные устройства, которые используют правильную длину волны ультрафиолетового излучения. Оптимальный вариант – сначала удалить пятна и отпечатки с помощью микрофибры, а затем использовать UV-стерилизатор для дополнительной дезинфекции.

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