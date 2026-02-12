Буданов прокомментировал дисквалификацию украинца Гераскевича на Олимпиаде

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на скандальную дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года.
"Почтение памяти павших украинских Защитников и Защитниц не является нарушением каких-либо правил и заслуживает уважения. Отдать честь и дань уважения павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии – это меньшее, что мы можем сделать", – заявил он на своей странице в Facebook.
Буданов подчеркнул, что Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом именно благодаря самоотверженности украинцев.
"Важно говорить правду. Спасибо Владиславу Гераскевичу за принципиальную позицию и мужество. Спорт может оставаться вне политики, но никогда вне совести, чести и достоинства. Слава Украине!" – добавил руководитель ОП.
Дисквалификация Владислава Гераскевича
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года. Основанием для решения МОК указал нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах. Так там расценили его шлем с фотографиями погибших из-за российского вторжения спортсменов.
Комментируя решение комитета, Гераскевич отметил, что не получил никакого объяснения относительно российского флага, изображенного на шлеме одного из спортсменов.
"Мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх", – подчеркнул скелетонист.
Решение МОК критиковали как в Украине, так и за ее пределами. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы.