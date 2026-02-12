Буданов прокомментировал дисквалификацию украинца Гераскевича на Олимпиаде

Глава Офиса президента отметил, что Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом именно благодаря самоотверженности украинцев.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на скандальную дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года.

"Почтение памяти павших украинских Защитников и Защитниц не является нарушением каких-либо правил и заслуживает уважения. Отдать честь и дань уважения павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии – это меньшее, что мы можем сделать", – заявил он на своей странице в Facebook.

Буданов подчеркнул, что Олимпийские соревнования проходят под мирным европейским небом именно благодаря самоотверженности украинцев.

Видео дня

"Важно говорить правду. Спасибо Владиславу Гераскевичу за принципиальную позицию и мужество. Спорт может оставаться вне политики, но никогда вне совести, чести и достоинства. Слава Украине!" – добавил руководитель ОП.

Дисквалификация Владислава Гераскевича

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года. Основанием для решения МОК указал нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах. Так там расценили его шлем с фотографиями погибших из-за российского вторжения спортсменов.

Комментируя решение комитета, Гераскевич отметил, что не получил никакого объяснения относительно российского флага, изображенного на шлеме одного из спортсменов.

"Мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх", – подчеркнул скелетонист.

Решение МОК критиковали как в Украине, так и за ее пределами. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: