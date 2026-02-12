Россия хочет вернуться к доллару: Bloomberg обнародовал детали документа

США уже допускают постепенное снятие санкций в рамках мирного соглашения.

Кремль подготовил меморандум из семи пунктов о возможном экономическом союзе с США после прекращения войны в Украине. Документ предусматривает возвращение России к долларовым расчетам и масштабное энергетическое и сырьевое сотрудничество.

Как пишет Bloomberg, в меморандуме высокого уровня изложены семь направлений, где, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут совпасть после заключения мирного соглашения по Украине. Документ предусматривает совместную работу в поддержку ископаемого топлива вместо экологических альтернатив, инвестиции в природный газ, морскую нефть и критически важное сырье, а также возможность значительных прибылей для американских компаний.

Предложение, распространенное среди российских высокопоставленных чиновников, дает представление о тактике Кремля на фоне обсуждения потенциальных экономических договоренностей между США и Россией как составляющей будущего мирного соглашения. Центральный элемент - возвращение России к долларовой системе расчетов. Этот шаг означал бы резкое изменение политики Москвы и потенциальные последствия для мировых финансов.

США уже допускают постепенное снятие санкций в рамках мирного соглашения, что стало бы предпосылкой для операций в долларах. В то же время меморандум содержит гораздо более широкие намерения.

До полномасштабного вторжения в 2022 году Россия пыталась уменьшить зависимость от доллара и сблизиться с Китаем. После введения санкций Москва расширяла торговлю в альтернативных валютах, в частности с Китаем и Индией.

В меморандуме определены следующие направления сотрудничества:

долгосрочные авиационные контракты по модернизации российского авиапарка и возможное участие США в производстве;

совместные предприятия по добыче нефти и СПГ, в частности на шельфе и в сложных месторождениях, с компенсацией предыдущих потерь американских инвесторов;

льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок;

сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности для проектов, связанных с искусственным интеллектом;

возвращение к расчетам в долларах, в том числе в энергетических операциях;

совместная работа по стратегическому сырью – литию, меди, никелю и платине;

продвижение ископаемого топлива как альтернативы климатической политике ЕС и Китая.

С одной стороны, возвращение к долларовым расчетам будет означать повторное подчинение финансовому доминированию Вашингтона и обратный эффект усилий, направленных на уменьшение уязвимости российской экономики к давлению США. В то же время это принесло бы администрации Трампа большую победу в ее очевидной цели – ослабить отношения между Москвой и Пекином.

По мнению западных чиновников, часть предложений может быть направлена на усиление разногласий между США и европейскими союзниками Украины. Другие – это масштабные, но отдаленные обещания, способные заинтересовать Вашингтон без гарантии реализации.

В то же время Пекин остается ключевым поставщиком компонентов для российской военной промышленности после санкций, что ставит под сомнение готовность Кремля дистанцироваться от Китая. В документе же утверждается, что возвращение к доллару расширит валютный рынок РФ и уменьшит волатильность платежного баланса, а для США – укрепит статус доллара как резервной валюты и поможет выровнять цены на энергоносители между Китаем и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон параллельно с мирными переговорами обсуждают масштабные экономические соглашения. По его словам, информацию о предложении собрала украинская разведка.

