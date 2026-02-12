В Украине сейчас насчитывается 34 миллиона избирателей, - ЦИК

Среди них 1,4 млн человек не имеют избирательного адреса.

В Государственном реестре избирателей сейчас насчитывается 34 миллиона человек. В то же время на выборах 2019 года было 39 млн избирателей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, цитирует hromadske.

По его словам, среди 34 млн избирателей 1,4 млн человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Дубовик добавил, что в настоящее время отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.

Он привел пример и рассказал, что 42 тысячи избирателей на оккупированных территориях имеют возраст более 100 лет, тогда как более тысячи избирателей старше 115 лет.

Дубовик подчеркнул, что внутренне перемещенным лицам также необходимо предоставить информацию о временном изменении места голосования.

Первый заместитель председателя ЦИК сказал, что необходимые для этого решения уже согласовали в законопроекте об изменениях в Государственный реестр избирателей. Сейчас осталось только вместе с Минцифры "наладить протокол информационного обмена" и уведомить людей о избирательном процессе.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию СМИ о намерении 24 февраля объявить выборы. По его словам, к выборам может произойти переход тогда, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности".

"Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры Украины. Украина сама никогда не поднимала, но безусловно мы готовы к выборам, я говорил очень просто сделать. Сделайте ceasefire (прекращение огня - УНИАН) - будут выборы", - сказал глава государства.

В ЦИК также прокомментировали слухи о президентских выборах и референдуме после 24 февраля. Как отметил Сергей Дубовик, избирательные процессы возможны только после отмены или прекращения военного положения, а новые документы по организации и проведению послевоенного голосования в Центральную избирательную комиссию не поступали.

