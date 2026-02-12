'Трамп не хорошо реагирует на слабость': в Швеции призвали ЕС перестать надеяться на США

По словам вице-премьер-министра Швеции, Европа должна усилить свою позицию.

Лидеры Европы должны "усилить свою позицию" и возглавить континент, а не ждать указаний от США или даже институтов ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр Швеции Эбба Буш, цитирует Politico.

По ее словам, "Европу нужно спасти от нее самой", сделав ее более гибкой, а не замедляя ее бюрократией.

Буш подчеркнула, что вместо этого европейские лидеры должны "усилить свою позицию и перестать ждать, пока Комиссия возьмет на себя руководство" в вопросах дерегулирования, конкурентоспособности и содействия энергетической безопасности с помощью новой ядерной энергии.

"Европейский Союз был создан для стабильности, а не для скорости. Мы должны убедиться, что мы строим сильные демократии, а не слишком большие бюрократии. Вот почему мы потеряли наших британских друзей, и вот почему мы сейчас видим, как долгосрочная поддержка союза подрывается во многих государствах-членах", - сказала политик.

Буш добавила, что в определенных сферах инициативу должны проявлять государства-члены, а не Брюссель.

"Взять, например, обязательства уменьшить нашу зависимость от российского газа после полномасштабного вторжения [в Украину]. Только после заседания Энергетического совета в Люксембурге в октябре прошлого года мы приняли окончательные решения. И теперь мы еще несколько лет ждем [их реализации]", - отметила она.

Вице-премьер-министр Швеции предупредила, что Европа находится "на распутье не только в словах, но и в действиях", ведь полномасштабная война в Украине продолжается уже почти четыре года.

Когда у нее спросили, почему администрация Трампа отталкивает Европу на второй план во время мирных переговоров, она ответила:

"Вот почему Европу нужно уважать за ее силу и единство, ведь совершенно очевидно, что администрация Трампа становится все более непредсказуемой и не очень впечатлена нашими медленными и стабильными институтами. Президент не очень хорошо реагирует на слабость".

Политика Европы в отношении Украины – последние новости

Ранее исследователи выяснили, насколько сократилась поддержка Украины без США. Отмечается, что такая помощь в 2025 году сократилась на 99%. Однако Европа почти компенсировала фактическое отсутствие американской поддержки, хотя часть стран существенно сократили финансирование. В частности, европейская военная помощь выросла на 67% по сравнению со средним показателем за предыдущие годы, а невоенная - на 59%.

Также сообщалось, что Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 миллиардов. Из этой суммы 30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку. В то же время 60 миллиардов евро потратят на укрепление оборонных возможностей Украины и поддержку закупки военного оборудования.

