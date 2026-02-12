Ермак присоединился к делу о дисквалификации Гераскевича в качестве адвоката, - Маси Найем

Апелляция на решение МОК уже подана.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак присоединился к делу о дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича от Олимпиады в качестве адвоката после возобновления свидетельства. Об этом сообщил адвокат, ветеран российско-украинской войны Маси Найем.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что уже подана апелляция на решение Международного олимпийского комитета. Защита подчеркивает, что речь идет не о уже совершенном правонарушении, а только о задекларированном намерении. Фактически самого нарушения не произошло.

"Уже Евгений Пронин подал апелляцию – там есть короткий срок: в течение 24 часов. Еще один новоиспеченный адвокат тоже присоединился. Думаю, что он сам об этом скажет, как только захочет обнародовать это публично. То есть он только возобновил свидетельство. Думаю, что вы догадаетесь, о ком идет речь", – рассказал Найем.

На уточнение журналиста о том, кто же является таинственным адвокатом, Маси Найем сказал, что речь идет об Андрее Емарке.

"Это Андрей Борисович Ермак, он сказал, что у него есть экспертиза. У господина Андрея Борисовича с 12 декабря 1995 года есть свидетельство адвоката. Поэтому он присоединился, коммуникация сейчас идет", – продолжил он.

Правозащитник добавил, что украинского скелетониста Гераскевича МОК наказывает не за факт совершенного правонарушения – его не было. Спортсмен не вышел со шлемом, на котором изображены убитые Россией спортсмены, в запрещенных зонах. Он просто говорил о таком намерении.

Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде

В эти дни в Италии проходят зимние Олимпийские игры 2026 года. Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед началом соревнований. Ранее ему запретили выступать в шлеме с фотографиями убитых Россией спортсменов.

Гераскевич заявил, что будет обжаловать решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации. Уже завтра, 13 февраля, он примет личное участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS).

