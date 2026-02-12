Православный праздник сегодня в народе называют Мартынов день.

13 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают благоверного князя Константина Острожского - известного защитника веры и мецената. Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, на какие народные приметы обращали внимание наши предки, каких запретов придерживались, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

13 февраля по действующему церковному календарю, на который ПЦУ перешла в 2023 году, чтят память благоверного князя Константина Острожского, который прославился как защитник православной веры, просветитель и щедрый покровитель Церкви. Согласно староцерковному стилю святого будут вспоминать 26 февраля.

Князь Константин (в крещении - Василий) был младшим сыном военачальника и князя Константина Ивановича Острожского. Родился Константин-младший в 1527 году, воспитывала его мама. В 15 лет великий князь Литовский признал его совершеннолетним, и после этого юноша унаследовал часть огромных владений. Со временем к нему перешли и другие владения по наследству, а также в результате брака с Софией Тарнавской.

Видео дня

Своей резиденцией князь Константин избрал Острог. Отсюда в 1570-х годах и началось масштабное церковно-культурное возрождение: князь активно поддерживал развитие образования и духовной жизни, становился на защиту православных земель от набегов и разорения. Тогда были непростые времена религиозного противостояния, и князь вел переписку с патриархами, где просил поддержки для украинского православия - ему угрожало давление со стороны католического духовенства и иезуитов.

В 1576 году в Остроге была основана Славяно-греко-латинская академия, которая стала одним из важнейших образовательных центров своего времени. Здесь появилась знаменитая Острожская Библия, которую князь издал на свои средства. При его содействии развивалась и церковная музыка - так появился известный "острожский напев".

В 1596 году, во время Берестейского собора, польский король, униатский митрополит и представители латинского духовенства пытались склонить князя к принятию унии. Но тот остался верен православию - понимал, что его решение может повлиять на судьбу множества шляхтичей, духовенства и верующих.

Свои годы князь доживал в Дубенском замке, тогда же он отошел от дел. Острожская академия без его участия начала приходить в упадок. Умер Константин Острожский в 1608 году, похоронен в крипте Богоявленской церкви Острога.

***

Кого еще почитают сегодня по новому календарю:

апостола от 70-ти Акилу и его жену, мученицу Прискиллу;

преподобного Мартиниана;

преподобную Зою и Фотинию;

преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского,

а также преподобного Стефана, царя Сербского.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 13 февраля вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно староцерковному календарю, историю святого и запреты дня.

Что можно делать 13 февраля и чего нельзя делать сегодня

В этот день обращаются с молитвами к преподобному Мартиниану, которого также почитают сегодня. Святого просят о мире в доме, укреплении брака и избавлении от искушений, а также о здоровье и сохранении и возвращении зрения.

В народном календаре праздник называют Мартынов день. Он считается особенно благоприятным для наведения порядка: генеральной уборки в доме, чистки снега во дворе. Считается, что важно очистить не только дом, но и собственные мысли - избавиться от обид, зависти и негатива.

Существует в народе и особый обряд: говорят, что если в ночь на 13 февраля выйти под звездное небо и попросить звезды светить ярче, то можно укрепить зрение. Также Мартынов день считается удачным временем для начала новых дел.

Церковь в этот день, как и в другой, не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, месть и отчаяние. Не следует ругаться, выяснять отношения, отказывать в помощи, обижать людей и животных.

По народным приметам в Мартынов день женщинам не советуют заниматься рукоделием, чтобы не испортить зрение. Поспешные решения и крупные покупки лучше отложить - чтобы не лишиться финансового благополучия.

Главный запрет Мартынова дня связан с ленью: тот, кто будет лениться сегодня - потеряет удачу, успех и финансовые блага.

Приметы 13 февраля - что может рассказать погода

По погоде в эту дату судят о том, какой будет весна и даже лето.

день выдался солнечный - весна будет теплой и ранней;

пасмурно и холодно сегодня - таким будет и весь весенний сезон;

мороз не отпускает - летом будет засуха;

птицы поют звонко - к скорому потеплению.

Самой радостной приметой считается таяние снега: говорят, что после этого зима быстро сдаст позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: