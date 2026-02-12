Никто не спешит завтра проводить: в Раде назвали задачи рабочей группы по подготовке выборов

Пока еще не начала работу седьмая подгруппа, которая занимается выполнением международных обещаний, связанных с выборами.

Проводить выборы "уже завтра" в Украине никто не планирует. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода.

"Никто там не бежит завтра выборы проводить абсолютно. Что бы там ни писали уважаемые издания со ссылкой на анонимных людей. Такой задачи точно нет. Но, чтобы эта группа была эффективной, такая задача есть. Поэтому давайте над этим работать и выходить на какие-то конкретные бумаги", - сказал парламентарий.

Он добавил, что ранее рабочую группу разделили на 7 тематических подгрупп. Из них шесть уже начали работу по подготовке к выборам в Украине. Тогда как одна еще не начала работу над этим процессом.

Видео дня

"Эта группа связана с выполнением международных обещаний. Мы так с коллегами поговорили, что мы посмотрим на результаты ваших шести подгрупп. Потому что среди них будет более половины тех обещаний уже выполнены или будет понятно, как их выполнить. И наша подгруппа фактически сконцентрируется на накоплении результатов других подгрупп. Точно понятно, что сам факт работы нашей подгруппы - это большое продвижение по одному из обещаний дорожной карты по демократии. Там Украина брала обязательство фактически в течение этого года разработать законодательство о послевоенных выборах. Мы этим и занимаемся", - пояснил Корниенко.

Выборы в Украине: что известно

Отметим, что тему выборов в Украине ранее подняли журналисты Financial Times. Со ссылкой на источники они отметили, что Владимир Зеленский планирует объявить дату проведения голосования и референдума на четвертую годовщину полномасштабного вторжения. Журналисты отметили, что выборы планируется провести в мае 2026 года.

Сам Зеленский эту информацию опроверг. Он также в очередной раз подчеркнул, что не против проведения выборов президента в Украине, однако для этого необходимо обеспечить "все соответствующие гарантии безопасности".

Между тем в ЦИК ранее сообщили, что в настоящее время в Государственном реестре избирателей Украины насчитывается почти 33,2 млн человек. Также там отметили, что есть проблемы с фиксацией количества избирателей на временно оккупированных территориях, в частности из-за отсутствия информации об их смертности.

Вас также могут заинтересовать новости: