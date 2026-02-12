На фронте погиб экс-нардеп Роман Калиш

Военный погиб из-за атаки российского БпЛА.

В российско-украинской войне погиб бывший народный депутат от "Радикальной партии" Роман Калиш. Об этом на своей странице сообщил экс-нардеп Олег Ляшко.

По его словам, Калиш погиб в результате атаки вражеского дрона. Ляшко также отметил, что бывший нардеп ранее служил в спецподразделении "Альфа" Службы безопасности Украины.

Впоследствии в звании подполковника ушел на пенсию. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения он мобилизовался и пошел защищать Украину на фронте. Также Ляшко поделился фотографией с Калишем из 2014 года, после деоккупации Славянска.

"На фото: мы с Романом в Славянске в июле 2014 года, на второй день после его освобождения от рашистов. Устанавливаем наш флаг на здании местной СБУ, которую россияне превратили в застенки", - написал Ляшко.

Потери Украины в войне против России

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны официально погибли 55 тысяч украинских военных. В то же время он отметил, что есть большое количество людей, которые считаются без вести пропавшими.

В свою очередь журналисты The New York Times ранее заявляли, что общие потери Украины и России за 4 года войны составляют 1,8 млн человек. Из них 1,2 млн - это россияне, 600 тысяч - украинские бойцы. Отмечается, что речь идет не только о погибших, но и о пропавших без вести, а также раненых военных.

